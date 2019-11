Marianne Eihilt var reduceret til tårer, da Jakob Fauerby og Silas Holst leverede årets allersidste dans til 'Vild med dans'-finalen i Forum Horsens.

Da den smukke koreografi, der handlede om kærlighed - og især ulykkelig kærlighed - sluttede, brød hun sammen i tårer.

Da vi kort efter snakkede med hende om episoden, var hun imidlertid allerede sit smilende og sprudlende selv. Og hun havde intet imod at analysere lidt på, hvad der var sket.

»Det har helt klart noget at gøre med, at jeg ved lige præcis hvordan det føles, når det hele slutter. Jeg kunne mærke, det føltes som om, jeg selv havde været på gulvet«, siger hun til B.T.

Marianne Eihilt er kendt for at være positiv og sprudlende, men fredag aften brød hun sammen. Hun blev dog hurtigt god igen.

»Det her med den rejse, man har været igennem, og man er så træt og gennemsyret af oplevelser, og det har været meget, meget voldsomt. Og lige pludseligt, i det øjeblik han slukkede lyset, der var det bare slut«, siger Marianne Eihilt.

Marianne Eihilt har deltaget hele seks gange i den populære konkurrence, og vundet to af gangene, så man skulle tro, hun havde prøvet alt. Men denne gang blev det bare for meget, og så kom der en reaktion, fortæller hun.

»Den sidste dans, det hele var færdigt. Det var bare sådan en kombination. Jeg syntes, det var rørende, så jeg kunne ikke være i det. Det røg bare ud af øjnene på mig«, siger hun til B.T.

'Vild med dans' 2019 blev vundet af Jakob Fauerby og Silas Holst, og der er første gang, at et par med samme køn, danser sig til sejr.