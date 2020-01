Selvom Marianne Eihilt er blevet rost til skyerne for sin dommerindsats ved forrige sæson af 'Vild med dans', så forventer hun ikke, at hun er selvskrevet som dommer i den kommende sæson.

Årsagen er ikke, at Marianne Eihilt hverken har tid eller lyst.

Men derimod fordi Britt Bendixen har meldt ud, at hun er gerne vil have en sidste sæson som dommer i det populære program.

Derfor kommer det ikke som verdens største overraskelse for Marianne Eihilt, hvis næste sæson af danseprogrammet ikke inkluderer hende.

Marianne Eihilt opnåede stor ros som dommer af tv-seerne. Også fra kvinden, hun vikarierede for, nemlig Britt Bendixen, fortæller Eihilt til B.T.

»Jeg ved ikke, hvad de (TV 2, red.) ønsker, og jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Det kan være med eller uden mig. Måske er det slut for nu. Jeg har en formodning om det, men der er jo lang tid endnu,« siger Marianne Eihilt til B.T.

Det var i et større interview med Ugebladet Søndag, at Britt Bendixen meldte sig klar på en sidste tørn som dansedommer efter en vellykket hjerteoperation. Det holdt hende ude af sidste års dansekonkurrence, hvorfor Marianne Eihilt trådte til og vikarierede.

Men såfremt helbredet forhåbentlig bliver ved med at gå godt, og hun bliver spurgt, så siger Britt Bendixen 'ja' til en sidste sæson, har hun udtalt til mediet.

Og det er Marianne Eihilt helt indstillet på. For som hun hele tiden har sagt, 'så er det Britts plads'.

Vild med Dans-dommerne Jens Werner, Anne Laxholm, Marianne Eihilt og Nikolaj Hübbe ses her ved finalen i "Vild med Dans" i Forum Horsens.

»Hun bestemmer, og hvis hun ønsker pladsen, så skal hun have den. Jeg føler også, at den plads er Britts i mit hjerte, for hun har jo siddet der siden 2005,« forklarer Eihilt, som tilføjer:

»Jeg synes også, det ville være synd, hvis hun skal forlade jobbet på sådan en måde, som det skete, men jeg kan forestille mig, at det er et større puslespil, som vi slet ikke kender til.«

»Jeg har da tænkt det«

Marianne Eihilt slår fast, at hun bestemt ikke er afvisende for at være 'Vild med dans'-dommer, hvis hun bliver spurgt.

Hun forventer også, at de fire resterende dommere Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Jens Werner og Britt Bendixen har samme lyst.

»Så måske har de (TV 2, red.) et luksusproblem,« griner Marianne Eihilt.

'Vild med dans' har før i tiden ændret flere tiltag i programmet. Antallet af nydansere, dansestudie, dommernes placering og senest to dansere af samme køn er blot at nævne nogle. Så hvordan kunne TV 2 nemt ordne luksusproblemet? Prøv at tænke tanken om en femte dommer blandt panelet.

»Jeg har da tænkt det. Men måske vil det bliver lidt for meget. Der er i forvejen ikke meget taletid, og min opgave var at begrænse mig, da jeg altid har meget på hjerte. Så jeg tror ikke, de overvejer fem dommere. Jeg tænker, at de fortsætter med fire,« forudser Marianne Eihilt.

B.T ville gerne have forholdt TV 2 dommerkonstellationen og deres generelle overvejelser om dommerne forud for efterårets udgave af 'Vild med dans'.

Joachim B. Oldsen og Marianne Eihilt vandt 'Vild med Dans' i 2008.

Det har dog ikke været muligt på nuværende tidspunkt.

'Vi er endnu ikke så langt i arbejdet med efterårssæsonen, at der er tænkt tanker om dommerkonstellationen, så på nuværende tidspunkt har jeg ikke noget at sige,' skriver 'Vild med dans'-redaktør Thomas Strøbech i en mail til B.T.

Tilbage hos Marianne Eihilt vil det ikke skuffe hende, hvis ikke hun bliver spurgt. Og det vil slet ikke holde hende væk fra tv-skærmen.

»Det er helt okay, hvis jeg skal sidde hjemme og se det. Jeg elsker programmet, så det vil også være fint - men skulle jeg blive spurgt, vil jeg formentlig takke ja.«