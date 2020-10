Hvis du som fast seer af 'Vild med dans' blev overrasket over, at programmets dommerpanel blev udvidet fra fire til fem, så er du ikke den eneste.

Det samme blev dansedommeren Marianne Eilhilt. Hun var med som dommer i sidste sæson, men tog det ikke som en selvfølge, at der igen i år blev plads til hende i panelet.

»Jeg havde ikke regnet med det. Det kan man ikke tage for givet, når man er afløser. Det er lidt jysk beskedenhed. Sådan er det,« lyder det muntert fra den 45-årige dansedommer og tidligere 'Vild med dans'-vinder.

Her blev hun indkaldt som dommer-afløsning, da den garvede dansedommer Britt Bendixen sidste år gennemgik en operation i hjertet, der kostede hende en plads i dommerpanelet.

Dommerne Marianne Eihilt, Britt Bendixen, Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner. Sæsonpremiere på 'Vild med dans' på TV 2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i 'Vild med dans' sæson 17 i København, fredag 2. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Marianne Eihilt, Britt Bendixen, Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner. Sæsonpremiere på 'Vild med dans' på TV 2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i 'Vild med dans' sæson 17 i København, fredag 2. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

I år er Britt Bendixen – heldigvis – tilbage i fuld vigør. Marianne Eihilt har da heller aldrig lagt skjul på, at hun var med som afløser. Derfor vil Marianne Eihilt heller ikke kalde det ærgelse, hvis hun ikke var blevet spurgt.

I stedet ville det være noget helt andet, hun ville have problemer med.

»Selvfølgelig havde jeg håbet på at vende tilbage. Men jeg ville faktisk have det dårligt, hvis jeg på en måde skulle overtage pladsen fra én. På deres bekostning. Det var ikke min opgave, følte jeg. Så det ville jeg have haft det svært med.«

Det forklarede Marianne Eihilt også TV 2, da de pludseligt ringede uventet en julidag.

Tommy Kenter og Marianne Eihilt fik en tredjeplads i 2011-udgaven af 'Vild med dans'. Foto: Camilla Rønde Vis mere Tommy Kenter og Marianne Eihilt fik en tredjeplads i 2011-udgaven af 'Vild med dans'. Foto: Camilla Rønde

»Jamen, det er længe siden. Jeg kørte bil, jeg var på vej i Tivoli med min søn. Og det var en kort samtale. Jeg tror kun, det tog tre minutter, før jeg sagde, at det ville jeg gerne. Det var en overraskelse,« siger Marianne Eihilt, der på daværende tidspunkt ikke fik fortalt, at dommerpanelet blev udvidet til fem.

»Det havde de vist ikke afgjort. Jeg forklarede i hvert fald, at det ville jeg gerne, men jeg håbede også, at det ikke ville gå ud over nogle andre. Det skulle de nok finde ud af, sagde de.«

I et tidligere B.T.-interview havde Marianne Eihilt ellers udtrykt en smule skepsis over en eventuel dommerudvidelse.

»Måske vil det blive lidt for meget. Der er i forvejen ikke meget taletid, og min opgave var at begrænse mig, da jeg altid har meget på hjerte. Så jeg tror ikke, de overvejer fem dommere. Jeg tænker, at de fortsætter med fire,« sagde Marianne Eihilt i januar.

Dommerpanelet er blevet udvidet i år. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerpanelet er blevet udvidet i år. Foto: Martin Sylvest

Fredag sad der så fem dommere, og Marianne Eihilt var sågar den, der fik mindst taletid. Lidt under tre minutter – 173 sekunder – blev det til.

»Talte jeg i 173 sekunder? Ha ha, det er i sig selv fantastisk, for jeg snakker rigtig meget,« griner hun.

»Men jeg synes faktisk, det (fem dommere, red.) fungerede meget godt. Alle fik lov at bidrage. Men det drejer sig heller ikke om dommerne, det handler om danserne, så på den måde skal vi ikke nå og snakke for meget.«

Marianne Eihilt og de fire øvrige dommere sidder fredag igen klar til at uddele karakterer. Modsat forrige program bliver et par denne fredag stemt ud, og du kan følge slagets gang LIVE her på B.T.