»Jeg er her faktisk lidt på grund af min far,« lød det fra 'X Factor'-deltageren Maria Ranum i årets sidste audition-program.

Den 31-årige skolelærer fra Brønshøj havde nemlig en særlig personlig mission med sin deltagelse: at hjælpe sin far af med sit alkoholproblem.

»Han har altid gerne ville have, at jeg meldte mig til 'X Factor',« fortæller Maria Ranum i dag til B.T.

»Så vi aftalte, at hvis jeg meldte mig til 'X Factor', så gik han i afvænning.«

Maria til audition. Vis mere Maria til audition.

Hun fortæller, at det er noget, der har stået på hele hendes liv.

»Man drikker ikke hele tiden, men i perioder, i nogle måneder ad gangen, og så er man på antabus.«

Sidste år var hendes far inde i en god periode, hvor han havde fået en ny kæreste og et godt job, og Maria var bange for, at han ville sætte det hele over styr.

Derfor stillede familien faderen et ultimatum. Enten gik han i behandling, eller også blev de nødt til at trække sig lidt fra ham.

Maria og hendes far. Vis mere Maria og hendes far.

»Og det er jo så negativt, alt det man skal sige, så jeg tænkte på, hvordan jeg også kunne få noget positivt med, noget som min far ville synes var rigtig fedt. En lille gulerod,« forklarer Maria, der altså fandt på at melde sig til 'X Factor' for at få faderen med på ideen.

»Vi har altid haft musikken sammen. Og jeg har altid sagt nej, når han har spurgt, om jeg ikke ville melde mig, men nu tænkte jeg, at det kunne give ham det sidste skub til at komme afsted. Og han blev meget, meget glad, da han hørte det, og ville næsten gøre alt for, at jeg skulle gøre det,« fortæller hun.

Udover at være musiklærer har Maria skrevet sange, siden hun var 13 år, og har i dag flere af sine sange liggende på Spotify. Blandt andet sangen 'One More Night', som hun sang til sin 'X Factor'-audition.

Alligevel har hun aldrig turdet springe ud som fuldtidsmusiker, fortæller hun.

Maria og hendes far. Vis mere Maria og hendes far.

»Jeg tror, jeg altid har været bange for usikkerheden i det kreative fag – om man har et job – så derfor har jeg nok beholdt det på et hobbyplan. Og så tænkt, at hvis der en dag skete noget vildt med min musik, så var det bare at tage det, som det kommer.«

Hendes 'X Factor'-audition blev en succes på flere måder.

For det første fik hun dommernes ja og er foreløbig blandt Thomas Blachmans udvalgte til den kommende Six Chair Challenge-runde.

Derudover blev det netop den gulerod for hendes far, som hun havde drømt om.

»Han har været ædru i otte måneder nu,« fortæller Maria.

»Jeg meldte mig til 'X Factor' omkring maj, hvor han så kom i afvænning og var til juni. Og i dag har han stadig sin kæreste og sit job, så det har vist sig at være en solstrålehistorie. Jeg er så stolt af ham.«

Vi må endnu ikke afsløre, hvor langt Maria kommer i 'X Factor', men hun fortæller, at hun i første omgang var glad for at blive valgt til at arbejde med Thomas Blachman.

»Jeg håbede, det blev ham, for han været med i så mange år og har så meget erfaring. Og de andre kendte jeg ikke så godt endnu.«

Hvor langt Maria kommer i 'X Factor' afsløres de kommende fredage.