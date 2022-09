Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Maria Rørbye Rønn afviser kritik: Har aldrig lovet, der ikke kom fyringer

Hele 47 medarbejdere blev tirsdag fyret som et led i DRs digitaliseringsstrategi.

Flere afdelinger i DR valgte at nedlægge arbejdet i protest, og flere har kritiseret beslutningen, da man mener, Maria Rørbye Rønn forrige år havde lovet, der ikke kom fyringer i forbindelse med den nye strategi.

Men det afviser DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, nu over for B.T. Generaldirektøren mener, hun er blevet misforstået.

Hun mener selv, at det, hun dengang meldte ud, var, at der ikke ville komme en fyringsrunde i forbindelse med præsentationen, der fandt sted 4. oktober sidste år.

Maria Rørbye Rønn Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Maria Rørbye Rønn Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det, jeg sagde sidste år, var, at der ikke vil komme afskedigelser i kølvandet på udmeldingen den dag, 4. oktober. Jeg har gjort meget ud af at forklare, at det er store forandringer og store udviklingsopgaver og organisationsændringer. Jeg har også understreget, at når medarbejderne har hørt det på en anden måde, så kræver det, at vi er tydeligere i vores kommunikation.«

Kunne fyringerne være undgået?

»Det er sådan, at når man har en fast, offentlig bevilling, så må man finde pengene et andet sted fra. Og det, der er behovet nu, er, at vi investerer mere i vores digitale platforme – DR Lyd og DR TV – samtidig med at vi omstiller indholdet.«

Hvorfor kan I ikke finde penge andre steder?

»Der er indhentet et tocifret millionbeløb i administration og støttefunktioner, men vi kan ikke nøjes med det. Vi er nødt til at hente penge i indholdsområderne for at sikre, at vi har en platform, der lever op til brugernes forventninger. Ellers kan vi producere en masse fantastisk indhold, uden at danskerne finder frem til det. Det er nødvendigt, at det går hånd i hånd i en digital verden.«

Hvor lang tid har du vidst, at fyringerne vil komme?

»Vi så sidst på foråret, at det var nødvendigt, for at økonomien var i balance i 2023. Det har vi talt med de faglige organisationer om op mod sommerferien. Der kom vi frem til, at vi ikke vil sende folk på sommerferie med den her besked. Vi ville vente til efter sommerferien.«

Til fagbladet Journalisten kritiserer TV 2s hovedtillidsmand, Palle Jensen, også DR, da han mener, at en medievirksomhed så stor som DR sagtens kunne have planlagt sig ud af fyringerne, da digitaliseringsstrategien har været kendt i et lille år. Men det afviser Maria Rørbye Rønn også.

»De her digitale investeringer kan ikke klares med naturlig afgang. Vi har nedlagt alle de markante stillinger og holdt en masse stillinger ledige uden at besætte dem fra det øjeblik, vi har kunnet se, at det ikke kunne balancere fra 2023. Det er klart, at vi gennemfører ikke afskedigelser, medmindre det er absolut nødvendigt,« fortæller hun til B.T.