Maria Persson, der som 10-årig blev kendt i rollen som 'Annika' i Pippi Langstrømpe, er stadig utilfreds med den betaling, skuespillerne fik i den populære serie fra 1969.

Den 63-årige barnestjerne fortæller i et nyt interview med Kurier, at de tre skuespillere bestemt ikke blev betalt en sum, der var i tråd med seriens popularitet.

Maria Persson blev valgt ud af 8000 ansøgere til jobbet, men da serien skulle indspilles var der angiveligt ingen, der havde regnet med, at den ville blive en international succes.

De tre skuespillere i hovedrollerne, Maria Persson, Inger Nilsson og Pär Sundberg, fik ifølge Maria Persson kun et engangsbeløb på 2000 euro, svarende til omkring 15.000 kroner, for deres arbejde i serien.

»Det gjorde mig efterfølgende virkelig vred. Hvis man tænker på, hvor mange mennesker, der blev rige på den serie, og vi intet fik. Og det var os, der var stjernerne. Det er så mærkeligt. Men sådan var kontrakten, og vi kunne intet gøre. Jeg har talt med advokater om det, men der er intet at gøre. Nu er jeg blevet ældre og har affundet mig med det,« fortæller hun i interviewet.

Efter sin karriere som barneskuespiller valgte Maria Persson en anden vej i livet.

Hun gik ind i sundhedsbranchen, hvor hun fik arbejde i ældreplejen.

Dog måtte hun stoppe arbejdet, da hun fik konstateret slidgigt i knæet.

I dag er hun stadig ikke rask, men skal i gang med et vægttab, før hun kan blive opereret.

»Jeg skal stadig tabe mig mere for at blive opereret. Jeg vil gerne være rask igen,« lyder det i interviewet.

Fordi pengene ikke er store hos den tidligere barnestjerne, bor hun sammen med sin voksne søn Oscar i en lille lejlighed på Mallorca.

Hun fortæller dog, at det er meget normalt i Spanien.

Tidligere har fans af serien, ifølge Maria Persson, samlet penge ind til skuespillerne.

Det blev til 10.000 euro til hver af skuespillerne, og det var rigtig rart, lyder det.

»Det hjalp mig meget. Det er godt at have penge at leve for. Alt er så dyrt nu om dage.«

Maria Persson fortæller i interviewet også, at de tre skuespillere stadig har kontakt og snakker sammen i en Whatsapp-gruppe.

»De kommer måske og besøger mig på Mallorca til foråret.«

Ifølge den tidligere skuespiller lever hun meget anonymt på Mallorca, og der er ingen, der ved, hvem hun er.

Pippi Langstrømpe blev optaget første gang i 1969 og var en serie i 13 dele.

Sidenhen blev det til to film med de tre skuespillere i hovedrollerne.