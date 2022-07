Lyt til artiklen

Blodtrykket er faretruende højt. Han lider af vitaminmangel og dårlig kondition. Han har forstadium til sukkersyge, fedt i leveren og et alvorligt forhøjet kolesteroltal.

Og han har lige fået det hele at vide – for snurrende kameraer.

»Hold da op. Hvad fanden har du gjort ved dig selv?« husker Maria Schrøder, at hun tænkte, da lægen kom med resultatet af hendes helbredstjek.

Og så skulle det endda vise sig, at hendes mands var endnu værre.

42-årige Maria Schrøder og hendes fire år ældre mand Søren Larsen udgør tilsammen et af de tre par, som DR følger i programmet 'Fede forhold', der havde sæsonpremiere onsdag aften.

Her skal programmets tre eksperter hjælpe parrene med at smide de dårlige vaner og få vægten ned på et niveau, hvor både krop, sind og sexliv sprudler igen.

I Maria Schrøder og Søren Larsens tilfælde stod vægten på henholdsvis 83,7 og 131 kilo, da de blev vejet for første gang i de syv måneder, vægttabet skal vare.

Men det var altså ikke det eneste, programmets læge kunne afsløre.

»Der er næsten ikke det livsstilsparameter, han ikke boner ud på,« fortæller Pia Norup og tilføjer, at det står så grelt til, at Søren Larsens blodtryk faktisk er så faretruende højt, at han ikke må udsætte sin krop for det træningsforløb, hun havde planlagt.

I programmet fortæller Søren Larsen med gråd i stemmen, at han ikke havde regnet med, at det var så slemt, og at han frygter, han kommer til at dø fra sin familie.

Men til B.T. fortæller Maria Schrøder, at det faktisk kun var kameraet, der fik lov at høre de dystre tanker.

»Der var ingen af os, der havde lyst til at bringe snakken op efterfølgende. Det kunne vi simpelthen ikke. Jeg tror, vi var så ramte, at det først var to dage senere, vi tog hul på den,« siger hun.

»For ved at snakke om det ville man igen få klasket de her hårde kendsgerninger i hovedet. Så det var rigtig svært.«

42-årige Maria Schrøder. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen

Men til sidst fik de taget hul på den. Og de blev enige om, at den potentielle dødsdom fra lægen var et incitament til at tage skeen i den anden hånd.

Ikke kun for Søren Larsens helbreds skyld. Men for hele familien, der består af to udeboende børn samt tre hjemmeboende, hvoraf de to yngste er parrets fælles.

»Vi er jo børnenes rollemodeller, men de sidste to år har vi nærmest købt junkfood fem gange om ugen, og det vil vi da for fanden ikke lære vores børn,« siger Maria Schrøder skamfuldt.

»Det er helt pinligt at sige det her, men da det var allerværst, sagde børnene: 'Ej, øv, skal vi have McDonald's igen?', hvor de fleste børn ville juble over at få lov. Så selvom Sørens tal var rigtig dårlige, så er børnene en af de allervigtigste grunde til, at vi meldte os til programmet.«

Maria Schrøder kan endnu ikke fortælle, hvor meget hun nåede at tabe sig i løbet af de syv måneder, som optagelserne varede.

Men hun vil gerne afsløre det vigtigste, hun har lært af programmet:

»Jeg synes, vi har fået en tættere relation til børnene i dag. Vi har inkluderet dem i nogle ting, vi aldrig havde tænkt, vi kunne inkludere dem i. Som at gå ture eller lave mad og hakke grøntsager sammen.«

'Fede forhold' sendes på DR1 hver onsdag klokken 20 og på DRTV.