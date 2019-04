Maria og Bea måtte forrige fredag udgå af X Factor efter et tragisk dødsfald i Beas familie.

Men når X Factor-finalen fredag løber af stablen i Horsens, kan seerne glæde sig til et gensyn med den populære rap-duo.

Maria og Bea skal optræde til finalen, hvor også de andre tidligere live-deltagere vil komme en tur på scenen, så Maria og Beas tilbagevenden betyder altså ikke, at de igen er en del af X Factor konkurrencen.

Her er det Benjamin Rosenbohm, Live Køhl Vogel og Kristian Kjærlund, der dyster om X Factor-sejren.

Maria og Bea er stadig aktive på gruppens fælles instagram-profil, og i sidste uge meddelte de to piger da også, at vi bestemt ikke har set det sidste til dem.

'Kære alle. Vi startede fra blokken med at rappe og freestyle for sjov, så blev det lidt mere seriøst med musik og producering. Vi tog en beslutning om, at vi ville deltage i 'X Factor', og vi tilmeldte os bare, for vi vidste, vi havde noget ekstra, ingen i Danmark har,' skrev Maria og Bea blandt andet i et længere Instagram-opslag.

'Det slet ik’ det sidste, I har set af os, vær klar til mere GREATNESS og BUSINESS fra Maria & Bea,' lød det også fra de to piger fra Sønderjylland.

X Factor-finalen bliver afholdt i Horsens fredag aften klokken 20.