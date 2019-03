Maria & Bea udgår af X Factor.

Det skyldes et pludseligt dødsfald i Beas nærmeste familie. Bea har mistet sin far, som torsdag døde af en hjerneblødning.

Det meddeler TV 2 i en pressemeddelelse.

»Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket, og jeg sender mine varmeste tanker og inderligste medfølelse til Bea og hendes familie. Man kommer tæt på hinanden under sådan et forløb, og vi er alle meget berørte af det,« siger Oh Land, der er mentor for Maria og Bea, i pressemeddelelsen.

