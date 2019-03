X Factor-duoen Maria og Bea har med deres vanvittige sceneshow taget danskerne med storm.

Til deres audition mødte de op som 'to sønderjyske gangster-rappere fra ghettoen', de fik et kæmpe onlinehit med deres udgave af Nicki Minaj' 'Anaconda' og i første liveshow dukkede de så op på scenen med en selvlysende violin.

I andet liveshow var aftenens gimmick en pink el-scooter, som pigerne kørte ind på, mens de rappede Bomfunk MC's hit 'Freestyler', men hvad vil være deres ultimative drøm på X Factor-scenen?

»Det er at få min bil, en Citroen C4 hængende ned over scenen. Jeg så det til en Drake-koncert. Det ville være det vildeste. Det gør vi til finalen,« lød det fra Bea.

Maria og Bea. Foto: Martin Sylvest

»Ej, vi kan ikke afsløre noget,« tilføjede Maria hurtigt.

De fortalte, at det var Oh Lands ide med at hive en el-scooter ind på scenen til aftenens X Factor-optræden. Ideen havde hun fået fra en musikvideo med bandet Die Antwood.

»Det passede godt til vores stil.«

»Musikvideoen handler meget om frihed og drømme og den slags,« forklarede de to piger, der ikke havde problemer med at køre rundt på scenen og rappe samtidig.

»Vi øvede det et par gange, så det var ikke noget problem,« fortalte Bea og tilføjede, at det ikke var deres egen el-scooter.

»Det var en, X Factor skaffede til os.«

Det var Thomas Blachmans deltager Andrea Brøndsted, der blev stemt ud af X Factor i andet liveshow.

I næste uge skal deltagerne synge hits fra 2018/2019.