»Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er en særlig hård negl under sådan nogle afgørelser her.«

Følelserne sidder stadig helt ude tøjet, da B.T. fredag aften møder Maria Fantino kort efter hendes debut som liveshow-vært på 'X Factor'.

Hun har fået et tæt forhold til deltagerne, og derfor er det svært pludselig at skulle tage afsked med dem, der stemmes ud, fortæller hun.

»Jeg har det lidt som de der fædre, der aldrig har grædt, og når de så får børn, så græder de af alting. De her deltagere er lidt blevet mit softspot. Virkelig.«

OH Land og Maria Fantino. X Factor sæson 17, liveshow 1 på TV2, fredag den 23. februar 2024.

Den 28-årige tv-vært fortæller videre, at hun inden aftenens liveshow havde besluttet, at hun ikke ville vide, hvem der skulle i farezonen inden afgørelsen.

»Det synes jeg stadig er et godt valg, men det gør det bestemt ikke mere behageligt,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg må indrømme, at jeg håber lidt.. måske ikke kynisk, men at man med tiden begynder at lære, at det er gamet (At nogen skal ryge ud, red.).«

Maria Fantino er generelt tilfreds med sin egen værtsdebut.

Vært Maria Fantino, X Factor sæson 17, liveshow 1 på TV2, fredag den 23. februar 2024.

Hun vil helst ikke tage fokus fra deltagerne og tilføjer først beskedent, at hun tænker, at 'det da gik godt'.

Adspurgt nærmere ind til sin værtsdebut, fortsætter hun:

»Lige op til afgørelsen var det helt vildt sjovt. Under de to første sange føltes det lidt som om, det bare var noget vi legede, men så begyndte det bare at køre. Jeg er stadig blown away over hvor sindssygt godt de synger, og hvor vildt et show det var.«

Så du er klar igen i næste uge?

»Ja, for pokker!«