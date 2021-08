»I ny og næ kom han hen og kvalte mig til bevidstløshed, og når jeg så vågnede, var han i gang med at voldtage mig.«

Ordene kommer fra Maria Hjort Kronholm.

Hun danner den dag i dag par med den tidligere 'Gift ved første blik'-deltager Michael Sommer, men det gjorde hun ikke for små tre år siden.

Her var hun nemlig kæreste med en yderst manipulerende, kontrollerende og voldelig mand. En mand som 29. juni blev idømt et års fængsel for sine overfald og overgreb mod Maria Hjort Kronholm.

Maria Hjort Kronholm og Michael Sommer, der er kendt fra 'Gift ved første blik'. (Privatfoto)

Maria Hjort Kronholm står nu frem i TV 2-dokumentaren 'Fanget i et farligt forhold', hvor hun fortæller om den groteske behandling, hun var ude for i løbet af det knap et år lange forhold med manden.

I dokumentaren fortæller hun, at hun mødte manden, fordi hun havde brug for en konsulent til sin virksomhed, og at de to hurtigt forelskede sig og gik fra deres respektive partnere.

Der gik dog ikke længe, før den ellers så søde konsulent ændrede personlighed og begyndte at tæske hende, hvis hun gjorde noget, han ikke brød sig om – såsom at gå grimt, tale for langsomt eller spise forkert.

En dag, hvor det gik helt galt, var i april 2019.

Forsøgte at drukne hende i toilettet

Her kom Maria Hjort Kronholm stolt hjem og fremviste 200 kroner, som hun havde fået i drikkepenge af en mandlig kunde, hvilket gjorde hendes daværende kæreste så rasende, at han trak hende i håret ud på badeværelset og forsøgte at drukne hende i toilettet.

»Jeg kan huske, at jeg var bange og ydmyget,« fortæller Maria Hjort Kronholm til B.T. og fortsætter:

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad jeg havde gjort forkert, for så kunne jeg måske sikre mig, at han ikke ville gøre det igen, hvis jeg overlevede.«

Da ekskæresten dengang endelig opgav sit drukneforsøg, og Maria Hjort Kronholm kom op til overfladen igen, fortsatte volden dog kun.

Maria Hjort Kronholm med ekskæresten, der her er sløret. Foto: Privatfoto

»Jeg kan huske, at jeg forsøgte at få vejret, og at jeg så kan høre ham stå og vride sin t-shirt ved håndvasken. Lidt efter kommer han så hen til mig igen og begynder at piske mig på ryggen med den.«

Det tog Maria Hjort Kronholm knap et år, før hun fik modet og kræfterne til at forlade sin voldelige kæreste, og hun har nu valgt at fortælle sin historie for at hjælpe andre kvinder i samme situation.

Hun fortæller, at TV 2-dokumentaren har hjulpet hende med bearbejde sin fortid, og hun er den dag i dag forlovet med Michael Sommer, der i 2019 medvirkede i DR-programmet 'Gift ved første blik'.

Forholdet har dog bestemt ikke været uden udfordringer, da Maria Hjort Kronholm lider af PTSD som følge af sit voldelige forhold med ekskæresten.

Hun får for eksempel opkastfornemmelser, hvis Michael Sommer kommer til at røre hendes hals, fordi hun er blevet kvalt til bevidstløshed så mange gange i sit tidligere forhold.

Hun har også ofte voldsomme reaktioner, hvis Michael Sommer forsøger at rette på hende.

»Især i starten af vores forhold var jeg meget i tvivl om, hvor mine grænser lå, hvilket betød, at jeg tit overreagerede, fordi jeg hellere ville trække grænserne helt vildt tydeligt op i stedet for at risikere, at de blev overtrådt igen,« fortæller hun og fortsætter:

»Hvis Michael for eksempel bad mig om at sætte mine sko et andet sted, eller han ville have noget andet til aftensmad, kunne jeg gå i fuldstændig panik og blive virkelig vred, fordi jeg var bange for, at det var et tegn på, at han forsøgte at få kontrol over mig.«

Maria Hjort Kronholm og Michael Sommer, der er kendt fra 'Gift ved første blik'. (Privatfoto)

Maria Hjort Kronholm påpeger endvidere, at hun i sit gamle forhold ikke måtte have sociale medier, skrive med andre eller sågar tage billeder af sig selv.

»Så nogle gange når jeg får en besked, så tager jeg mig selv i at tage min telefon og skynde mig at vise den til Michael uden at kigge på den selv, for det var jo min hverdag førhen,« siger hun og fortsætter:

»Og den slags gør nogle gange Michael ked af det, fordi han er bange for, om han har gjort noget, der har virket kontrollerende, men det er jo bare min bagage, der er årsagen.«

Efter Maria Hjort Kronholm er stået frem med sin historie i TV 2-dokumentaren, har hun modtaget hundredvis af beskeder fra kvinder, som har oplevet det samme.

Frygter ham stadig

»Mange af dem skriver og spørger, om det er den samme mand, som de har været sammen med, men det har indtil videre ikke været tilfældet. Og det er jo egentlig bare endnu mere skræmmende, for det betyder jo, at der er flere af den slags mænd derude end bare min ekskæreste.«

Og ekskæresten er Maria Hjort Kronholm da også stadig bange for den dag i dag, selvom han på intet tidspunkt har forsøgt at opsøge hende, efter hun meldte ham til politiet.

»Det er ikke, fordi jeg er bange for, at han kommer og skyder mig på åben gade, men jeg får for eksempel mareridt om, at han kommer og forgifter mine dyr, eller at han gør modbydelige ting mod mig, som ingen lægger mærke til, for det var, hvad han gjorde før.«

Et af de råd, som Maria Hjort Kronholm har til folk, der befinder sig i et voldeligt forhold, de ikke tør bryde, lyder således:

»Man skal give sig selv tid til at få modet til at gå. Og så skal man bruge de få timer, man har alene, til at ringe til krisecentre, for på den måde kan man få lidt normalt tilbage i sig i stedet for kun at være fyldt med hans sindssyge og forvredet verden,« siger hun.

»På den måde bliver man langsomt stærkere og stærkere, indtil man har modet til at gå, og så må man virkelig bare håbe, at man ikke er gået i gang med processen for sent.«

Maria Hjort Kronholms ekskæreste har anket sin dom til Landsretten.

Hverken ham selv eller hans advokat har ønsket at kommentere TV 2-dokumentaren.