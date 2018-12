Det var både flovt og akavet for Margot Robbie, da hun i filmen 'The Wolf of Wall Street' skulle forføre Leonardo DiCaprio.

Det fortæller hun i et interview med Porter magazine, hvor den 28-årige australske skuespiller afslører, hvordan hun havde det under indspilning af filmen, da en fræk scene skulle i kassen.

I filmen fra 2014 spiller Margot Robbie den forførende hustru til en korrupt børsmægler, Leonardo DiCaprio.

Filmen gjorde hende med ét slag verdensberømt, men nu afslører hun, at hun var noget beklemt ved at indspille én bestemt scene i filmen.

Foto: PAUL HACKETT Vis mere Foto: PAUL HACKETT

Den foregår i et børneværelse, hvor Robbies karakter meget eksplicit forsøger at forføre sin mand ved at beføle sig selv og kalde ham 'Daddy.'

»Man kan ikke se det, når man ser filmen, men faktisk var vi i et lille bitte soveværelse, hvor 30 personer fra produktionen var stuvet sammen. Alle sammen mænd,« fortæller hun til bladet og fortsætter:

»I 17 timer foregav jeg at røre ved mig selv. Det var bare en meget mærkelig ting, og jeg blev nødt til at begrave al forlegenhed og følelsen af absurditet fuldstændig og give mig fuldt ud.«

Vis dette opslag på Instagram Dive in! Introducing the Winter Escape issue of PORTER fronted by Academy Award-nominated actress @MargotRobbie. Bringing warmth, magic and escape to our cold winter days, Margot is photographed by @Yemchuk in fashion to lift your mood, as she talks marriage, tackling the iconic role of historic monarch Elizabeth I, finally working with Quentin Tarantino, and why she hates how fame has made her cynical, with Features Director @vassichamberlain. Also within the issue, PORTER shares previously unpublished images of supermodel @the_real_iman, who speaks about being discovered by female photographer @mirella_ricciardi and not Peter Beard – the man widely credited with discovering the model. For unmissable stories of empowered women, pages of incredible fashion, and an inspired travel and spa guide, find PORTER’s Winter Escape issue on global newsstands 7 December. Editor-in-Chief: @lucy_yeomans Fashion Editor: @camillebwaddington Margot wears bikini top by @chanelofficial Et opslag delt af PORTER magazine (@portermagazine) den 30. Nov, 2018 kl. 5.59 PST

Siden har hendes karriere i den grad taget fart. Hun har været nomineret til en Oscar og har spillet med i filmene 'I, Tonya', 'Suicide Squad' og 'Terminal.'