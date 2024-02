Mange har haft meget travlt med at være skuffet på hendes vegne.

Nu reagerer Margot Robbie så selv for første gang på, at hun ikke blev nomineret til en Oscar i kategorien som bedste kvindelige hovedrolle for hendes præstation i storfilmen 'Barbie.'

Det skriver Sky News.

Og hvis hun er skuffet, så skjuler hun det godt.

Ryan Gosling er blevet nomineret til en Oscar. Det er Margot Robbie ikke. De spiller hovedrollerne i storfilmen 'Barbie'. Foto: Warner Brothers. Vis mere Ryan Gosling er blevet nomineret til en Oscar. Det er Margot Robbie ikke. De spiller hovedrollerne i storfilmen 'Barbie'. Foto: Warner Brothers.

»Der er overhovedet ingen grund til at være ked af det, når man ved, at man er så velsignet,« siger hun.

Helt så forstående er hun dog ikke, når det kommer til, at filmens instruktør, Greta Gerwig, heller ikke blev nomineret.

»Jeg synes selvfølgelig, at Greta skulle have været nomineret som instruktør.«

»Det, hun gjorde, er noget, der kun sker én gang i karrieren – én gang i livet,« siger 'Barbie'-skuespilleren, der er henrykt over, at filmen er nomineret til i alt otte Oscar-statuetter.

»Vi satte os for at lave noget, der vil ændre kulturen, påvirke kulturen, bare have en form for indflydelse, og det har den allerede haft og mere til. Langt mere til end vi nogensinde havde drømt om,« siger hun.

Mens Robbie er diplomatisk, har Ryan Gosling været ude med riven over de udeblevne nomineringer til sin medspiller og instruktøren. Han spiller 'Ken' i 'Barbie', og han er blevet nomineret til en Oscar i kategorien som bedste mandlige hovedrolle.

»Men der er ingen Ken uden Barbie, og der er ingen 'Barbie'-film uden Greta Gerwig og Margot Robbie, de to mennesker, der er mest ansvarlige for denne historieskabende, globalt hyldede film,« siger han i en udtalelse, som blandt andet Time har bragt.

»Ingen anerkendelse ville være mulig for nogen i filmen uden deres talent, mod og genialitet.«

»At sige, at jeg er skuffet over, at de ikke er nomineret i deres respektive kategorier, ville være en underdrivelse,« skriver Gosling.