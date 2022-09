Lyt til artiklen

Nogen drikker champagne, når de får at vide, de skal være med i 'Den store bagedyst'. Andre danser sejrsdans. Og så er der dem, der får Timm Vladimirs ansigt tatoveret på kroppen.

Sidstnævnte hører Marc Kjær Nielsen under.

Som man kunne se i aftenens afsnit af DR-programmet, har den 33-årige tatovør nemlig valgt at få 'Bagedyst'-dommeren foreviget på sit højre ben.

»Jeg er vokset op med Timm i mit fjernsyn, så da jeg kom med i programmet og gerne ville fejre det med et minde, ja, så blev det ham,« fortæller han til B.T.

På 'Bagedyst'-deltagerens højre ben har Timm Vladimir fint selskab af både Elvis, Johnny Cash og den danske cykelkommentator Jørgen Leth. Foto: Privat Vis mere På 'Bagedyst'-deltagerens højre ben har Timm Vladimir fint selskab af både Elvis, Johnny Cash og den danske cykelkommentator Jørgen Leth. Foto: Privat

Marc Kjær Nielsen bruger nemlig sin krop som en slags permanent scrapbog over oplevede minder, og ting han godt kan lide.

»Når jeg ser mine tatoveringer, så smiler jeg lidt. Jeg har selvfølgelig fået nogen, som jeg ikke ville lave i dag, men de er en del af min historie,« siger han.

»Så selvom jeg måske skulle ryge ud af 'Den store bagedyst' som den første, og min tatovering af Timm derfor ville minde mig om en dårlig oplevelse, så er det trods alt en oplevelse, jeg har haft,« siger han.

»Nogle af mine tatoveringer er lavet om i tidens løb – det er da sket, at man har fået tatoveret et navn, som ikke længere behøver stå der – men jeg fortryder ikke nogen af dem. Når man har så mange som mig, så springer den enkelte ikke i øjnene.«

Marc Kjær Nielsen har nemlig fået samlet sig en god portion tatoveringer, siden han fik den første som 23-årig – en blå diamant på underarmen, som siden er blevet dækket af noget andet.

Hele hans venstre arm er for eksempel dedikeret til hans store passion for Star Wars, mens et stort sejlskib, som trækkes ned af nogle blækspruttearme, fylder hele ryggen og minder ham om, at 'man skal kæmpe sig igennem hårde tider'.

Herudover er han tuschet på både hals og hænder. Så selvom han hopper i en hættetrøje, vil man altid kunne se, at han er tatoveret. Og han kan mærke, at det skræmmer nogen væk.

»Det er svært at skabe et positivt førstehåndsindtryk, for folk har allerede associeret dig med noget andet. Det er blevet bedre gennem årene, men det er stadig et problem i for eksempel nattelivet, hvor man ikke kan komme ind på klubberne med tatoveringer på hals og hænder,« siger han.

»Jeg ved godt, at mit valg om at blive tatoveret samtidig er et fravalg af noget andet, men jeg synes, det er synd, at vi bedømmer folk på, hvordan de ser ud. Så min mission i 'Den store bagedyst' er også at vise, at man godt kan være et helt almindeligt menneske, der går op i helt almindelige ting, selvom man ser anderledes ud.«