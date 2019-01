Børnebogsforfatter, børne- og socialminister, folketingsmedlem, statsrevisor og medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Manu Sareen har og har haft mange titler, og snart kan han føje yderligere en til sit cv.

Den 51-årige eks-politiker skal nemlig være radiovært på DR's P1, fortæller han i et opslag på Facebook.

'Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang,' skriver han i opslaget.

Den nye program, som han ikke offentliggør titlen på, vil blive sendt tirsdag mellem klokken 10 og 11 og vil - som DR's øvrige radioprogrammer - også kunne høres som podcast.

I programmet vil han beskæftige sig med 'alt det, der omhandler det moderne liv', forklarer han:

'Familieliv, parforhold, børneopdragelse, karriere, skilsmisse, stress, ensomhed, døden, jalousi, bonusbørn, osv.'

Manu Sareen var frem til sidste folketingsvalg børne- og socialminister for Radikale Venstre, som han også tidligere har været politisk leder for på Københavns Rådhus.

Ved valget blev han slået af Ida Auken i Københavns Storkreds og endte derfor med at forlade dansk politik helt - for dog at lade sig opstille som radikal folketingskandidat på Nørrebro i 2016.

Blot en måned efter opstillingen forlod han Radikale Venstre til fordel for Alternativet, som han meldte sig ud af i 2018.

Dengang sagde han lidt kryptisk, at han fra 1. januar næste år - altså i år - 'skal bruge meget af min tid i et stort dansk mediehus'. Det viser sig så altså nu, at det er DR, der er tale om.

Sideløbende med sin politiske karriere har Manu Sareen siden 2006 udgivet en serie børnebøger, der har dannet baggrund for tre filmatiseringer.