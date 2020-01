Den 45-årige producer, forfatter og skaber af tv-serien Ugly Betty, Silvio Horta, er død. Han blev 45 år.

Horta blev tirsdag fundet død i Miami, og nyheden har rystet adskillige af de skuespillere, som er blevet stjerner ved at optræde i hans serier.

Ikke mindst hovedrolleindehaveren i 'Ugly Betty', America Ferrera, som er i chok over dødsfaldet.

'Jeg er chokeret og hjerteknust over at høre den knusende nyhed, at 'Ugly Betty'-skaberen Silvio Horta er død,' skriver hun på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram I’m stunned and heartbroken to hear the devastating news of Ugly Betty creator, Silvio Horta’s death. His talent and creativity brought me and so many others such joy & light. I’m thinking of his family and loved ones who must be in so much pain right now- and of the whole Ugly Betty family who feel this loss so deeply. Et opslag delt af America Ferrera (@americaferrera) den 7. Jan, 2020 kl. 4.54 PST

'Hans talent og kreativitet bragte så meget glæde og lys til mig og så mange andre. Jeg tænker på hans familie og nære, som må føle så meget smerte lige nu - og på hele 'Ugly Betty'-familien, som mærker dette tab så dybt,' skriver America Ferrera.

Den 35-årige skuespillerinde fik sit helt store gennembrud som Betty Suarez i serien, der kørte fra 2006 til 2010, og var en stor succes.

Han var en anerkendt manuskriptforfatter, og havde udover 'Ugly Betty' især kommerciel succes som forfatter til gyserfilmen 'Urban Legend', der var en stor biografsucces i slutningen af 90'erne.

Hans liv endte imidlertid dybt tragisk, og ifølge magasinet Variety tog han sig selv af dage med et skydevåben på et hotelværelse i Miami.