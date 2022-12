Lyt til artiklen

Følger du med i 'Julehjertets hemmelighed', har du måske også studset over en særlig detalje ved hovedpersonen i DRs julekalender.

For det første hedder hun Karen Høst.

Hun arbejder på en gård i 1800-tallet, og derudover er der hele tiden fokus på hendes ekstraordinære evner inden for bagværk.

Er der en klokke, der ringer?

I første afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' bliver Karen Høst ansat på Lindestrup gård, efter at fruen i huset (Mia Lyhne, red.) smager hendes småkager. Foto: DR Vis mere I første afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' bliver Karen Høst ansat på Lindestrup gård, efter at fruen i huset (Mia Lyhne, red.) smager hendes småkager. Foto: DR

Jeg har siden 1. december anmeldt alle afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' og har flere gange stillet spørgsmålet, om Karen Høst i virkeligheden er baseret på småkage-legenden Karen Volf.

Nu viser det sig, at det er hun!

Instruktør og manuskriptforfatter Poul Berg, der står bag 'Julehjertets hemmelighed', bekræfter over for B.T., at Karen Høst fra 'Julehjertets hemmelighed' er løst inspireret af Karen Volfs historie.

»Vi har ikke forsøgt at lave en biopic (En film/serie der skildrer en historisk persons liv, red.), men har blot brugt nogle få elementer fra Volfs historie, der allerede er kendt i offentligheden. For eksempel at hun var datter af en gårdejer og stuepige i sine tidlige år, inden hun lavede et småkageimperium,« fortæller Poul Berg og tilføjer:

Poul Berg har både instrueret og skrevet manuskriptet til 'Julehjertets hemmelighed'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Poul Berg har både instrueret og skrevet manuskriptet til 'Julehjertets hemmelighed'. Foto: Ida Marie Odgaard

»Tidsmæssigt er vi lidt ved siden af hinanden. 'Julehjertets hemmelighed' befinder sig godt nok i anden halvdel af 1800-tallet, men den er lidt før Karen Volfs tid.«

Og ja, helt præcis foregår 'Julehjertets hemmelighed' i 1850, 14 år før virkelighedens Karen Volf blev født i 1864.

Hvor Karen Volf voksede op på en bondegård mellem Roskilde og Ringsted, bor Karen Høst desuden i den fiktive landsby Lindestrup.

Selvom den by altså ikke findes i virkeligheden, foregår 'Julehjertets hemmelighed' dog ikke så langt væk fra Karen Volfs midtsjællandske hjemstavn, da julekalenderens skurk, slavehandleren Aage kommer fra Jungshoved på Sydsjælland.

En 81-årig Karen Volf i 1946, kort før sin død. Foto: Ukendt fotograf Vis mere En 81-årig Karen Volf i 1946, kort før sin død. Foto: Ukendt fotograf

Poul Berg, der ud over 'Julehjertets hemmelighed' tidligere har været inde over de to DR-julekalendere 'Absalons hemmelighed' og 'Tidsrejsen', tilføjer til sidst om sammenfaldet mellem Karen Høst og Karen Volf:

»Småkagerne kommer til at spille en endnu større rolle hen mod slutningen af julekalenderen, når herregården skal reddes.«

Virkelighedens Karen Volf, født Karen Hansen, startede i 1890 sit eget konditori på Strandvejen i Hellerup nord for København og giftede sig samme år med konditoren Christian Wolff, som hun fik fem børn sammen med.

På et tidspunkt ændrede de Wolff til Volf, og inden sin død i 1946 oplevede Karen Volf at se sit kagefirma blive landsdækkende, før hun overleverede styringen til et par af sine børn.

I dag produceres Karen Volfs småkager af virksomheden Bisca.

