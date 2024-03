45 parkeringsbøder på et år.

Det er, hvad ugens hovedperson i TV3-programmet 'Luksusfælden', Malva, kæmper med - og det stopper ikke her.

Den 25-årige studerende, der læser til finansøkonom, får i ugens afsnit gennemgået sin økonomi, og det ser ikke godt ud.

For det første skylder hun 70.000 i parkeringsbøder alene. Det svarer til lidt under et års SU.

'Luksusfælden'-ekspert Mette Djernis afslører regningen for hende, mens de kører en tur i Malvas Renault Captur. En dyrt leaset bil, der har voldt store problemer udenfor parkeringsbåsens linjer.

»Det er godt nok chokerende. Jeg havde godt en fornemmelse af, at det var mange bøder, men ikke så mange,« siger Malva og synker en klump i halsen.

Hun havde ellers valgt den store bil, for at det kunne se fedt ud, når hun ‘kommer rullende forbi folk’.

Derudover har Malva opbygget en gæld på 775.000 kroner til i alt 57 forskellige kreditorer.

Hver måned bruger Malva 15.000 kroner på diverseposten.

Det begyndte, da hun som 15-årig blev kærester med en fyr, der fik hende til at bryde kontakten med familie og venner.

Malva og kæresten optog en masse kviklån, og da parret ikke kunne låne mere, gik de i stedet over til at svindle med varer på DBA, som de begge senere er blevet dømt for.

Selvom forholdet er fortid, er gælden stadig noget, hun kæmper aktivt med.

»Jeg vidste godt, at det var galt - men ikke så galt. Jeg har fuldstændig mistet overblikket,« siger Malva, mens hun kigger ud over sit forbrug.

Udover gælden kæmper Malva stadig med, hvem hun er, og hvad hun gerne vil med sit liv.

Eksperternes første bud er at levere den dyre Renault tilbage, så hendes økonomi kan komme tilbage på sporet.

Det nye afsnit af ‘Luksusfælden’ sendes tirsdag kl. 20.00 på TV3 eller Viaplay.