OBS: Læs ikke videre, hvis du ikke vil have afsløret, hvad der sker i dokumentarserien '100 falske forelskelser' fra DR

»Jeg ved godt, det er mig, der er offeret i det her. Men pigerne er i virkeligheden de største ofre.«

Siden Malte Prehn gik i 8. klasse, har en kvinde, han aldrig havde mødt, misbrugt nærmest samtlige billeder og videoer af ham fra sociale medier.

Det hele er brugt til at skabe den opdigtede person Nikolaj Isaksen, der med flere falske profiler har skrevet med omkring 100 forskellige piger.

Dog skulle der gå mange år, før det gik op for Malte Prehn, at hans billeder blev misbrugt til at skrive med piger på internettet. Da han var på Roskilde Festival som 17-årig, blev han passet op af en pige, der fortalte ham, at de to havde skrevet sammen. Hun havde skrevet med en Nikolaj Isaksen.

Malte var i Norge, hvor han går på musikskole, da han første gang talte med hende, der stod bag profilen. Vis mere Malte var i Norge, hvor han går på musikskole, da han første gang talte med hende, der stod bag profilen.

Med tiden oplevede han flere og flere, der sagde det samme, og i frustration skrev han et opslag på sin Facebook-profil.

»Først prøvede jeg at slukke ildebranden selv, finde ud af, hvem der stod bag profilen, og få den lukket, men intet hjalp,« siger han.

Opslaget på Facebook blev opdaget af en journalist, som gerne ville lave en dokumentarserie om det. Og nu er Malte Prehn aktuel i dokumentarserien '100 falske forelskelser' på DR.

»Det har været meget intenst. Jeg havde ikke kunnet løfte opgaven selv, så det var superfedt at være en del af produktionen,« siger han.

Her møder Malte kvinden bag den falske profil. Foto: Mikkel Mørch Harsløf (DR) Vis mere Her møder Malte kvinden bag den falske profil. Foto: Mikkel Mørch Harsløf (DR)

Med hjælp fra flere af de kvinder, der var blevet snydt af den falske profil, endte han med at finde frem til bagmanden: En kvinde, som i programmet kaldes 'Anna'.

»Da hun fortalte om, hvordan hendes liv havde været, og at hun gjorde det, fordi hun følte sig ensom og overset, så kunne jeg på nogle punkter godt forstå det,« siger han.

Dog ændrer det ikke på, at det, hun har gjort, langtfra var okay, uddyber han.

»Selvom det er vigtigt for mig, at hun kommer godt ud på den anden side, så har jeg også svært ved at tilgive hende,« siger Malte Prehn.

Jeg håber, at politikerne vil gøre noget ved det, som de lovede Malte Prehn

'Anna' havde bag Malte Prehns billeder og under navnet Nikolaj Isaksen blandt andet skrevet til flere af kvinderne, at Nikolaj Isaksens mor var død af kræft, truet med at begå selvmord og brugt undskyldninger som færdselsuheld, når kvinderne gerne ville mødes.

»Det var det, der gjorde størst indtryk på mig. Det er så vanvittig at bilde folk det ind,« siger Malte Prehn.

Og på trods af, at han ser sig selv som offer, så er de kvinder, der har skrevet med den falske profil, endnu større ofre i hans øjne. Mange af dem fortæller også i dokumentaren, at det har påvirket dem meget, at de har skullet forholde sig til trusler om selvmord og lignende i en ung alder.

»Der skal helt sikkert være nogle retningslinjer og noget lovgivning, så man kan undgå den her slags,« siger Malte Prehn, som i dokumentarserien får lovning fra flere politikere på, at de vil gå til justitsministeren med sagen.

Her møder Malte og to af de kvinder, der er blevet snydt af den falske profil, tre politikere fra Christiansborg. Det drejer sig om Rosa Lund (EL), Kristian Hegaard (RV) og Peter Skaarup (DF). Vis mere Her møder Malte og to af de kvinder, der er blevet snydt af den falske profil, tre politikere fra Christiansborg. Det drejer sig om Rosa Lund (EL), Kristian Hegaard (RV) og Peter Skaarup (DF).

Et løfte, der endnu ikke er indfriet, og det skuffer ham.

»Det vigtigste for mig er, at der kommer fokus på det, men jeg håber, at politikerne vil gøre noget ved det, som de lovede,« siger han.

Der er dog et lille håb, for kort efter dokumentaren kom ud, fik han en besked fra Peter Skaarup, der er retsordfører i Dansk Folkeparti og også medvirker i løbet af serien. Han har igen lovet, at han vil tage problemet mere seriøst.

Under optagelserne flyttede Malte Prehn til Norge for at læse musik. Han har selv lavet en del af soundtrackket til serien, og så er han lige nu aktuel med sit nye nummer 'Fake Love', der handler om oplevelserne med den falske profil.