Paradise Hotel 2014 blev starten på et bekendtskab mellem deltagerne Malte Castro og Nadia Stenberg, som senere udviklede sig til et kæresteforhold.

Nu går de skridtet videre og skal giftes. Det afslører Malte Castro på sin Instagram-profil.

Her skriver han kortfattet, at han friede til Nadia Stenberg i 500 meters højde ombord på et fly. Her kvitterede hun - heldigvis for Malthe – med et ’ja’.

Nadia Stenberg har også lagt et billede på sin Instagram-profil, hvor hun viser ringen frem og skriver ’JA’.

Vis dette opslag på Instagram Hun sagde JA i 500 meters højde. #abelstedtring #serenity #helicompany #blessed #påvejtilcomwellhotel Et opslag delt af Malte Castro (@maltecastro) den 16. Feb, 2019 kl. 6.30 PST

Parret har været sammen siden 2014 og blev i 2015 forældre til en lille dreng, der hedder Mace.

De flyttede i 2018 i hus i Hedehusene, skrev Realityportalen.

Her fortalte parret, at de havde købt huset, fordi de ville have mere plads til en eventuel familieforøgelse.

Om det også er på trapperne vides ikke. Nu skal de i hvert fald giftes.