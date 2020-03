'Grotesk og meningsløst'.

Det er nogle af de ord, som Malene Hasselblad bruger om mordet på sin mor, der er en del af sagen om 'Østerbro-morderen'.

I tirsdagens premiereafsnit af 'Seriemordene på Østerbro', som sendes på Viaplay og TV3, er Malene Hasselblad tilbage i den lejlighed, hvor hendes mor blev myrdet.

Her er det svært for datteren at holde tårerne tilbage, når hun gennemgår moderens kontoudtog.

Malene Hasselblad er hovedpersonen i serien 'Seriemordene på Østerbro'

»Det var meningsløst i forvejen, men det her gør det bare endnu mere meningsløst. Det er grotesk. Jeg er så vred. Min mor er tilsyneladende blevet slået ihjel for fucking junkfood, biografture, taxature og andre fuldstændig ligegyldige ting.«

Sådan siger en tydelig berørt Malene Hasselblad, da hun vender tilbage til sin afdøde mors lejlighed.

I programserien ‘Seriemordene på Østerbro’ følger man Malene Hasselblad gennem efterforskningen, som strækker sig over et år samt under retssagen, hvor hun må vidne imod sin mors drabsmand.

D. 8 marts 2019 blev hendes 81-årige mor, Inez Hasselblad, fundet død i sin lejlighed på Vangehusvej på Østerbro.

Politiet erklærede først, at der var tale om en naturlig død.

Men datteren fornemmede hurtigt, at der lå en forbrydelse bag, da der fortsat blev hævet på morens dankort efter hendes død.

Det skulle senere vise sig, at 27-årige James Schmidt, som lige nu står anklaget for at have slået Inez Hasselblad ihjel, stjal hendes dankort og brugte det til stort og småt efter forbrydelsen.

Ifølge anklageskriftet i sagen nåede han at misbruge kortet 86 gange for i alt 94.011,31 kroner på tre dage, før han blev stoppet.

I december sidste år tiltalte Københavns Politi James Schmidt for tre drab begået i februar og marts 2019 på Østerbro i København.

En mentalerklæring af den 27-årige anklagede viser, at konklusionen er skræmmende klar: Han er livsfarlig.

»Han har gennemgribende psykopatiske træk med meget høj risiko for ny kriminalitet. Han virker ganske upåvirket af den aktuelle sag og sagens alvor,« konstaterede psykologen, der stod bag mentalundersøgelsen.

Retssagen begyndte den 3 marts, og meldingen har været, at der forventes dom i maj. Det vides dog ikke, om den aktuelle coronakrise vil påvirke dette.