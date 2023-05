Må en make up-artist, der ikke er en del af LGBTQ+-miljøet, lave make up, der er inspireret af drag?

Det mener den Oscar-vindende make up-artist Peter King, der har sminket Ursula-karakteren i den nye Disney-film 'Den Lille Havfrue', der spilles af Melissa McCarthy.

Make uppen til Ursula er nemlig inspireret af den kendte drag queen Divine. Og derfor mener flere, at jobbet som make up-artist til netop Ursula-rollen burde have gået til en i LGBTQ+-miljøet, der, ifølge kritikken, forstår sig bedre på drag.

Det skriver Insider.

Melissa McCarthy som Ursula. Foto: © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Vis mere Melissa McCarthy som Ursula. Foto: © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

'I skulle have hyret en drag queen til det make up-job,' skriver en bruger eksempelvis på det sociale medie Twitter.

'Derfor vi oftere skal ansætte upcomming queer-kunstnere med pulsen på nuet og visioner for fremtiden,' skriver en anden.

Men 'Den lille havfrue'-make up-artisten Peter King deler ikke holdningen om, at han ikke må lægge en bestemt form for make up, fordi han ikke er del af miljøet.

»Jeg finder det meget stødende. Hvorfor kan jeg ikke gøre et lige så godt stykke arbejde som en queer make up-artist?« siger han til Insider og tilføjer:

funny how everyone is complaining that Ariel isn’t white but I haven’t seen one person complain that Ursula isn’t being played by a drag queen despite literally being based on Devine pic.twitter.com/4Z58ntrtKv — martha (@martha_madridd) July 5, 2019

»Det er latterligt. De prøver at tage ejerskab på det (karakteren Ursula, red.), og det er fint, hvis det er det, de vil. Men lad være med at angribe folk, fordi det ikke er, som man gerne vil have det.«

Peter King vandt i 2004 en Oscar for make uppen i 'Ringenes Herre: Kongen vender tilbage' og har desuden også lavet make up til 'Star Wars', 'Hobitten' og flere Marvel-film.