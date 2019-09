»Det er ikke det her, jeg har sagt ja til,« siger Maja i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik' og kaster grædende sin telefon fra sig.

Efter at hun har higet efter initiativ fra sin tilbageholdende ægtemand under hele deres bryllupsrejse, vælger han, Frederik Gottorp Fornitz, pludselig at forlade hotellet og hende under stor dramatik.

Nu forklarer 28-årige Maja Foldager Pedersen, hvad der gik forud for den følsomme scene, som blev sendt torsdag aften på DR1.

»Da Frederik og jeg ankommer til Bologna, tager jeg initiativet til en snak. Jeg har brug for at fortælle ham, at jeg synes, det her er svært, og at jeg kæmper med hele eksperimentet. Jeg har ikke oplevet den kemi eller tiltrækning, som jeg måske havde håbet på. Det, synes han, er svært at høre, og han åbner op for sine egne tanker og fortæller en masse om sin fortid og oplevelser,« siger hun til B.T.

Kommunikation er nærmest ikke-eksisterende mellem Maja og Frederik – sådan ser det i hvert fald ud. Foto: Snowman Productions ApS

»Jeg aftaler med Frederik, at jeg får lov til at fortælle (til kameraet, red.) om den snak, vi har haft, og jeg tænkte egentlig, vi havde løst det og var klar til at fortsætte. Men mens jeg laver det her interview, sidder han et andet sted og venter på, det er hans tur til at blive interviewet, og der vokser det hele i ham. Og det er her, han vælger at gå.«

Hun troede egentlig, at ægteparret var okay igen efter gårsdagens snak.

Derfor kom det hele bag på hende.

»Og det er derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Det havde været anderledes, hvis han var kommet op og havde banket på døren og sagt, at han lige havde brug for noget luft. Jeg følte, jeg stod alene i relationen,« siger hun.

I et tidligere afsnit har Maja Foldager Pedersen fortalt seerne, hvordan hun synes det er hårdt, at det er hende, der skal tage initiativ hver gang, mens Frederik Gottorp Fornitz har fortalt, at han ikke tør foreslå noget, fordi han er bange for, hvordan det vil blive modtaget.

Men på intet tidspunkt ser man dem dele de inderste følelser med hinanden.

Det er dog ikke virkeligheden, forklarer Maja Foldager Pedersen.

»Vi har haft mange snakke, som ikke er blevet filmet eller ikke er blevet vist. Der bliver skabt den her fortælling om, at der ikke er kommunikation, men jeg tror, vi begge står med oplevelsen af, at det har der været. Han ved godt, at jeg har det svært med, at han ikke byder ind,« siger hun.