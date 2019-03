Brødrene Magnus og Emil Millang mistede i 2014 deres far til alkohol.

De har altid drømt om at lave film sammen, så da Magnus sidste år fik ideen til at lave en komedie inspireret af deres fars historie, var lillebror Emil klar på at være med.

Da B.T. et par uger før premieren på ’Selvhenter’ møder brødreparret, understreger de, at det ikke er en mørk og deprimerende film, de har lavet.

»Det har ikke været et terapeutisk forløb at lave filmen. Det har vi været igennem for mange år siden og har igennem årene været gode til at tale om tingene,« fortæller Magnus Millang.

»Målet har været at lave en komedie, som har en bund af alvor, men som samtidig også bare skal være sjov, og vi tror, at vores far ville have syntes, at den var sindssygt grineren,« tilføjer Emil.

Filmen går kort sagt ud på, at Magnus og Emils far er død af druk i Spanien, og så rejser de ned for at hente ham hjem.

De finder ud af, at det er ualmindelig dyrt at få sendt et lig hjem til Danmark, så i stedet lejer de en alt for lille bil og smider deres døde far op i en tagboks, og så går det vilde eventyr ellers tilbage imod Danmark med politiet i hælene.

Fordi filmen er inspireret af deres personlige historie, har fiktion og virkelighed - set udefra - det med at smelte sammen.

For det første har de aldrig hentet deres far hjem fra Spanien.

Han drak sig ned i familiens sommerhus i Sydspanien, men nåede i virkeligheden selv hjem til Danmark, før han døde.

Magnus og Emil bruger deres egne navne i filmen, ligesom der spilles på det ulige brødreforhold, da der er otte år imellem dem – forholdet er bare strakt ud i en ekstrem grad.

»Da vi skrev manuskriptet, hjalp det meget, at vi psykologisk set vidste, hvordan det var at have levet med en far med et alkoholproblem. Det giver filmen noget virkelighedsnært over sig, og det tror jeg også, filminstituttet kunne mærke, da vi søgte støtte,« fortæller Emil.

De fortæller, at deres fars misbrug i den virkelige verden tog til i starten af 00’erne, da Magnus var på vej til at flytte hjemmefra.

»Man kan ikke undgå at mærke et svigt, når nogen begynder at drikke, men det var mest i Emils barndom, det stod på,« forklarer Magnus.

Familien Millang boede i Virum lidt nord for København, og til sidst blev det for meget for deres mor, som flyttede ud.

»De holdt sammen længe, men til sidst fungerede det ikke, så de sidste år levede de hver for sig,« fortæller Magnus.

Magnus og Emil om at: Om at caste et lig: »Vi fandt en spansk mand, der havde højden og drøjden til at kunne ligge i en tagboks og ikke se for spansk ud. Han talte kun catalansk, så han forstod sjældent, hvad vi havde gang i. Han var for vild,« fortæller Emil. Om at køre rundt i Spanien og Frankrig med speederen i bund:



»Vi havde en stuntdriver på, og så var det ellers ikke så svært at få lukket en bjergvej af. Vi var langt fra storbyer, så vi havde nemt ved at rykke et filmhold ind. Men bilen var slidt helt ned da vi var færdige, så de kiggede noget i udlejningsbutikken,« fortæller Magnus. Om at fake en orienteringsløb- karriere: »Selvom vi siger det i filmen, så har jeg desværre aldrig været sygt hurtig til at løbe. Sport er generelt et stort issue for mig,« griner Magnus. Om forholdet til Sydspanien: »Vi har stadig vores bedsteforældres sommerhus, som vi elsker at komme ned til,« fortæller Magnus.

»Jeg har aldrig betragtet os som en skilsmissefamilie,« fortæller Emil og tilføjer, at de aldrig har følt det som et stort svigt.

»Vores far var en virkelig god far. Han var syg, men ikke en dårlig far.«

I filmen skal Emils karakter til at være far. Han er i tvivl, om han kan finde ud af det med den opvækst, han selv har fået. De tanker har de ikke haft i deres eget liv, hvor de begge har fået børn.

»Jeg har ikke haft den parallel overhovedet. Jeg er heller ikke bange for selv at blive alkoholiker,« fortæller Magnus.

Da B.T. snakker med Millang-brødrene, har de endnu ikke vist filmen for deres mor.

De glæder sig til, at hun skal se den, for hun synes, den lyder sjov, fortæller de.

»Vi har også stadig vores fars bror, som synes, den er hylende morsomt, så der er ikke nogen negativ stemning. Hvis det havde været et stort blødende sår, havde det slet ikke været en sjov film,« slutter Magnus.

’Selvhenter’ har biografpremiere den 7. marts