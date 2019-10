Efter 13 års tro tjeneste valgte Mads Vad i år at sige farvel til 'Vild med Dans'.

Men 25. oktober er den populære danser dog tilbage i programmet for en kort bemærkning, afslører TV 2.

34-årige Mads Vad og hans ti år yngre hustru, Nana Vad Strand, blev i maj forældre for første gang.

Og allerede inden lille Xander blev født, vidste danseren, at han ikke ville bruge al sin tid på 'Vild med dans', når sønnike stadig ville være så lille på det tidspunkt.

Mads Vad har vundet 'Vild med dans' to gange. Sæson 4 med Rikke Hørlykke og her i sæson 9 fra 2012, hvor han dansede med Louise Spellerberg. Foto: Martin Sylvest Andersen

For en enkelt aften vil han dog gerne lægge putning og bleskift i andre hænder, når han 25. oktober skal medvirke i det store 'Knæk Cancer'-show, som 'Vild med dans' holder hvert år.

Her skal Mads Vad og kollegaerne Katrine Bonde og Marc Mariboe Christensen danse med tre helt almindelige danskere, som har det til fælles, at de alle har haft kræft.

Marc Mariboe Christensen deltog selv i årets sæson, men røg sammen med sangeren Anne Dorte Michelsen ud efter første afstemning.

Katrine Bonde deltog for fem år siden med komikeren Thomas Wivel.

Savner du Mads Vad i 'Vild med dans'?

Mads Vad er sammen med Mie Moltke den danser, der har deltaget i flest sæsoner af 'Vild med dans'. han kom på holdet i anden sæson og har været der lige siden, indtil han sidste år altså valgte sønnen til.

Til Billed-Bladet fortæller Mads Vad, at han ved, han har gjort det rette – også selvom han savner at være med i programmet.

»Men når jeg så kigger på lillemanden, så ved jeg, at jeg har truffet den rigtige beslutning,« siger han til ugebladet.

Han har endnu ikke fortalt, om han agter at vende tilbage til det populære danseshow.