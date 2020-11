Mads Eg Andersen måtte give sine konkurrenter en stor undskyldning efter optagelserne til lørdagens 'Den store bagedyst', hvor menuen stod på franske fristelser.

Det fortæller den 24-årige 'Bagedyst'-deltager til B.T.

Man er aldrig bedre end sin sidste kage. Det er deltagerne efterhånden blevet bevidste om, efter at både Emil Ussing i sidste uge og nu Max Hoffmann-Dose har måttet forlade DR's populære bageshow efter flere uger med gode resultater.

Derfor var den nu firedobbelte mesterbager nervøs, da hans marengstoppe ikke ville blive lige i 'den hemmelige udfordring', og sprøjteposen voldte ham problemer.

Mads Eg Andersen. Foto: Carsten Mol Vis mere Mads Eg Andersen. Foto: Carsten Mol

»Jeg følte, at jeg bare skulle overleve programmet. Jeg var ikke helt tilfreds med det, jeg lavede.«

Og overleve gjorde han. Faktisk formåede Mads Eg Andersen endda at få en førsteplads, selv om han langtfra var tilfreds med sine såkaldte Mont Blanc-kager.

»Jeg var også nødt til at sige undskyld til de andre bagefter, for jeg havde bitchet sådan over min kage, og så endte jeg alligevel med at være den bedste til det.«

Ifølge 'Bagedyst'-deltageren går der noget tid, efter de har afleveret kagerne, hvor der skal ryddes op i køkkenerne, inden de bliver bedømt. Og i denne mellemliggende periode havde Mads Eg Andersen været godt gammeldags knotten over sin dårlige præstation.

Mads Eg Andersen. Foto: DR Vis mere Mads Eg Andersen. Foto: DR

Og derfor blev det ekstra pinligt, da det viste sig, at de andre havde været endnu dårligere – uden at brokke sig.

»Man kigger kun på det, man selv laver, og jeg var godt nok ikke tilfreds med mit eget. Det var langt under, hvad jeg havde forventet. Men når man så får mulighed for at kigge rundt, så kan man godt se, at det faktisk er meget svært,« siger Mads Eg Andersen.

»Jeg er meget perfektionistisk, og der skal ikke meget til, før jeg ikke synes, jeg har gjort det godt nok. Der har mange af de andre nok været lidt mere: 'Nåh pyt', mens jeg var sådan: 'Nej, det må ikke ske!'. Det var jeg lidt træt af.«

I aftenens afsnit er det fjerde gang i træk, at Mads Eg Andersen bliver mesterbager, og flere af deltagerne bruger ham da også som målestok. Nogle har tidligere udtalt i programmet, at hvis selveste Mads har svært ved en disciplin, så er det okay, at de selv fejler. Og i lørdagens afsnit omtaler Max Hoffmann-Dose førstepladsen som 'Mads-pladsen'.

Mads Eg Andersen. Vis mere Mads Eg Andersen.

»Det er bare sjovt, og jeg er virkelig glad for, at de ser mig som en, de kan guide efter,« siger 'Mads-sterbageren', der har svært ved at svare på, hvorfor han er så god.

»Jeg har altid bagt med min mor, men ikke på dette niveau. Så det har også overrasket både mig selv, min familie og kæreste, at jeg var så god. Det er først de seneste par år, jeg er begyndt at lave sådan nogle ting, hvor jeg har glacet en kage, fordi det så sjovt ud. Jeg har nok bare håndelag.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt man kan vænne sig til at blive mesterbager, svarer han med et smil:

»Det er altid megafedt at blive mesterbager – men hvis man fik en ny bil hver anden dag, ville det da heller ikke være det samme.«