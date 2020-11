Der blev både kysset og flirtet en masse, da landmanden Mads Højbjerg Pedersen og kantinekokken Anna Schønebeck tog på romantisk weekend i sidste uges 'Landmand søger kærlighed'.

Men siden er luften gået af kærlighedsballonen, kunne den unge bonde fortælle i aftenens afsnit - til en noget overrasket Lene Beier.

Til TV 2 fortæller Mads Højbjerg Pedersen kort om weekenden:

»Det gik godt i Kerteminde. Det var et super værelse og god mad. Vi lærte hinanden bedre at kende.«

Og det betød, at den økologiske landmand fandt ud af, at Anna Schønebeck ikke var hans eneste ene.

To uger senere mødtes de nemlig igen hjemme på hans ejendom i Sørvad, hvor de hyggede sig og lavede mad sammen.

Og selvom kantinekokken fortsat var rigtig sød, så var kemien der ikke rigtig, fortæller han.

Mads med sine tre sidste bejlere, Merle, Karen og Anna. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Mads med sine tre sidste bejlere, Merle, Karen og Anna. Foto: Anders Brohus/TV 2

Til Realityportalen fortæller Anna Schønebeck cirka samme historie:

»Han var sød og rar, men vores personligheder og humor passede bare ikke sammen. Det sidste er især vigtigt, hvis det skal fungere med mig. Det er ikke nok at have fælles interesser i dans og økologi, og man bør ikke lave sig selv om for at kunne danne par.«

Ingen af de to har fundet kærligheden siden. Anna Schønebeck er 'ikke desperat', siger hun, mens Mads Højbjerg Pedersen har planlagt at begynde at date, nu hvor høstsæsonen er ovre.