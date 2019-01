Mads Mikkelsen er klar på at gendanne Rejseholdet.

Den næsten 20 år gamle krimiserie vandt for nylig en afstemning på BT.dk om hvilken af DR’s krimi/politiserier i nyere tid, der er bedst, og tanken om at sætte det legendariske mobilkontor ud på landevejen igen ligger for Mads Mikkelsen og flere af de andre skuespillere umiddelbart ikke så fjernt.

Rejseholdet, der blev sendt i årene 2000-2004 og til sidst samlede over to millioner danskere foran tv’et, gjorde hele holdet til folkeeje og i særdeleshed Mads Mikkelsen til Danmarks største skuespiller.

Da B.T. spørger den i dag 53-årige danske Hollywood-stjerne, om han ville være interesseret i at lave nye afsnit af Rejseholdet, lyder svaret:

»Det kunne godt være interessant, og for nogle af os vil alderen også være noget mere passende i dag. Vi var måske lidt for unge, når man ser på det nu. Vi lignede jo nogen, der lige var kommet ud af politiskolen og havde fået et kæmpe job. Så det ville passe bedre nu.«

Omkring årtusindeskiftet var tv-serier ikke ligeså prestigefyldte, som de er i dag, og Mads Mikkelsen havde før Rejseholdet hovedsageligt kun medvirket i film som Pusher og Bleeder.

»Man var måske lidt bange for at blive sat i bås. Dengang var det sådan lidt ’uh, laver du tv?’ Men sådan er det jo slet ikke mere,« forklarer Mads Mikkelsen og understreger, at han elskede at være med i Rejseholdet.

»Vi elskede at være sammen, og det var vildt for det er ikke så tit, at man har fast job i et helt år som skuespiller. Det var ret unikt dengang. Jeg ville elske at komme tilbage og lave noget med Lars Brygmann og Waage Sandø, om det så er Rejseholdet eller noget andet.«

Mads Mikkelsen og Charlotte Fich i Rejseholdet. Foto: DR

Netop Waage Sandø, der i Rejseholdet spillede vicekriminalkommissær I.P., fortæller til B.T., at I.P.-karakteren er gået på pension.

Det ser Mads Mikkelsen ikke som noget problem.

»Aaarh, man kan jo altid besøge ham derhjemme, så kan han få nogle cameos, og så løser han alle mysterierne hver gang. Man kan jo ikke lave Rejseholdet uden I.P. Det kan man bare ikke, det ville være vanvittigt,« lyder det fra skuespilleren.

Herunder kan du se, hvad resten af Rejseholdet siger til en gendannelse:

Trine Pallesen i Rejseholdet. Foto: DR

Trine Pallesen

Spillede: Rejseholdets sekretær Gaby, der bliver kæreste med Johnny Olsen.

Alder dengang: 31 år.

Før Rejseholdet: Havde lavet lidt tv som barn og medvirkede i 1997 filmen ’Et hjørne af paradis’.



»Hvis der blev lavet et godt manuskript, og alle var klar, så er jeg også på. Jeg kunne godt være nysgerrig på, hvor figurerne har flyttet sig hen.«

Alder i dag: 49 år.

Det laver hun nu: Har en lille rolle i den seneste Jussi Adler-film, Journal 64, og har spillet hovedrollen i den danske film Wonderful Copenhagen.

Trine Pallesen med sin mor Kirsten Peüliche i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Michael Falch i Rejseholdet. Foto: DR

Michael Falch

Spillede: Retsmedicineren Boysen, der havde en evig flirt kørende med Ingrid Dahl.

Alder dengang: 44 år.

Før Rejseholdet: Rockmusikeren havde i 80’erne et par filmhits med sin portrættering af Dan Turélls navnløse journalist i to ’Mord i mørket’-film.

Udtaler via sit pladeselskab: »Skal hilse fra Michael og sige, at han jævnligt hører rygter om nye afsnit af Rejseholdet, uden dog at vide, om der er bund i dem. Boysen vil givetvis stå klar til nye, grumme eventyr.«

Alder i dag: 62 år

Det laver han nu: Er tilbage som fuldtidsmusiker og tager fra slutningen af januar ud på en solo-turné.

Michael Falch i 2017. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Sebastian Ottenstein i Rejseholdet med Charlotte Fich og Lykke Sand. Foto: DR

Sebastian Ottenstein

Spillede: Ingrid Dahls søn Tobias.

Alder dengang: 14 år.

Før Rejseholdet: Debuterede på film i Det store flip (1997) og havde lavet børne-radio og tv for DR og TV 2.

»Jeg har ikke spillet skuespil siden Rejseholdet, så det er ikke noget, jeg gør længere. Som tankeeksperiment kunne det da være sjovt at lege med tanken om, hvor Tobias og alle de andre er her 15-20 år senere. Måske er han blevet kriminel, måske er han selv blevet politibejtent, måske har han været med i Melodi Grand Prix.«



Alder i dag: 32 år

Det laver han nu: Arbejder bag kameraet som blandt andet tilrettelægger på flere DR-dokumentarer.

Foto: DR

Susanne Storm

Spillede: Psykologen Helene, der bliver kæreste med La Cour.

Alder dengang: 30 år.

Før Rejseholdet: Mindre roller på tv og film i blandt andet Taxa og Mifunes sidste sang.



»Hvis skuespiller-hovedkræfterne var med på at lave nye afsnit, ville jeg gerne lege med igen.«

Alder i dag: 48 år.

Det laver hun nu: På tv har hun senest medvirket i tv-serierne Sygeplejeskolen og Advokaten.

Susanne Storm i 2015. Foto: Søren Bidstrup

Ghita Nørby i Rejseholdet. Foto: DR

Ghita Nørby

Spillede: Ingrid Dahls mor, Bibi.

Alder dengang: 65 år.

Før Rejseholdet: Dansk films førstedame. Lige før Rejseholdet havde hun blandt andet medvirket i Lars Von Triers tv-serie Riget.

Ghita Nørby havde ikke lyst til at svare på, om hun er interesseret i en gendannelse. I en mail skriver hun kort: »Jeg svarer dig bare, at det ved jeg intet om.«

Alder i dag: 84 år.

Det laver hun nu: Aktuel i filmen Før Frosten. Til næste år forventes hun at spille over for Sofie Gråbøl i en filmatisering af bogen Harpiks.

Ghita Nørby i 2017. Foto: Linda Kastrup

Charlotte Fich i Rejseholdet. Foto: DR

Charlotte Fich

Spillede: Rejseholdets leder, Ingrid Dahl.

Alder dengang: 39 år.

Før Rejseholdet: Før gennembruddet som Ingrid Dahl havde hun blandt andet medvirket i julekalenderen Jul i juleland (1993) og filmene Det store flip (1997) og Pas på mor (1999).

Charlotte Fich havde ikke lyst til at svare på, om hun er interesseret i en gendannelse. Til Billed-Bladet sagde hun sidste år:

»Jeg bliver hele tiden mindet om Ingrid Dahl af folk. Især i provinsen. Jeg tror aldrig, jeg slipper helt af med hende. Men det gør heller ikke noget.«

Alder i dag: 57 år.

Det laver hun nu: Har senest medvirket i tv-serierne Mercur (2017) og Broen (2018) og er ifølge IMDB i gang med en tv-serie, der hedder Hotel Paradis.

Charlotte Fich i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Lykke Sand med Sebastian Ottenstein og Michael Falch i Rejseholdet. Foto: DR

Lykke Sand

Spillede: Ingrid Dahls papdatter Gry.

Alder dengang: 18 år.

Før Rejseholdet: En lille rolle i tv-serien Strisser på Samsø.

»Serien er jo inspireret af virkelige hændelser, så jeg tænker, der burde være rigeligt materiale til nye afsnit med alt det, der foregår i vores samfund. Kunne Gry så ikke have fulgt i Ingrids fodspor, så jeg kunne få lov til at spille en eller anden form for eftersforsker?«

Alder i dag: 36 år.

Det laver hun nu: Har senest medvirket i tv-serierne Rita og Badehotellet.

Lykke Sand i 2018. Foto: Thomas Lekfeldt

Lars Bom i Rejseholdet. Foto: DR

Lars Bom

Spillede: Rejseholdets chauffør Johnny Olsen

Alder dengang: 39 år.

Før Rejseholdet: Havde i midten af 90’erne stor succes som politimanden Christian Torp i tv-serien Strisser på Samsø.

»Hvis der skal laves en fortsættelse af Rejseholdet, kræver det en beslutning fra DR om at gøre det, og at hele castet kan samles. Jeg synes, det var et fænomenalt hold hele vejen rundt, og det ville være sjovt at arbejde med dem igen.«

Alder i dag: 57 år.

Det laver han nu: Medvirker i den kommende sæson af Badehotellet.

Lars Bom og Amalie Dollerup i Badehotellet 2019. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Waage Sandø og Lisbet Lundquist i Rejseholdet. Foto: DR

Waage Sandø

Spillede: Rejseholdets næstkommanderende I.P.

Alder dengang: 57 år.

Før Rejseholdet: Waage Sandø havde en lang karriere bag sig. Han havde senest medvirket i tv-serien Taxa og julekalenderne Krummernes jul og Jul i juleland.

»Jeg tror ikke, man skulle lave nye afsnit, da det jo netop står som noget næsten ikonisk. I.P. er pensioneret.«

Alder i dag: 75 år.

Det laver han i dag: Har senest medvirket i tv-serierne Bedrag (2016) og Mord uden grænser (2018).

Waage Sandø i 2016. Foto: Søren Bidstrup

Rejseholdets skaber: Peter Thorsboe

Skrev og udviklede Rejseholdet. Havde tidligere arbejdet sammen med sin bror Stig Thorsboe om DR-serier som Landsbyen og Taxa.

»Der har aldrig været konkrete planer om en fortsættelse af Rejseholdet. Jeg ville helt sikkert overveje det meget grundigt, hvis jeg fik muligheden.«

Peter Thorsboe med Sven Clausen, Mads Mikkelsen og Charlotte Fich i USA da Rejseholdet vandt en Emmy for årets bedste udenlandske dramaserie. Foto: Pontus Hoeoek

B.T. fik desværre aldrig svar fra:

Lars Brygmann (La Cour)

Benedikte Hansen (Journalisten Trine)

Lisbet Lundquist (Kirsten)



Skuespiller Erik Wedersøe, der spillede Rejseholdets øverste chef Ulf Thomsen, døde i 2011. Han blev 73 år.

Erik Wedersøe med Lars Brygmann og Charlotte Fich i Rejseholdet. Foto: DR

Svar fra DR's dramachef Christian Rank »Rejseholdet står fortsat som en af DR Dramas største succeserm og er blandt de dramaserier, der har haft størst betydning for udviklingen af dansk TV-dramatik.« Har I overvejet at lave nye afsnit? »Der ligger ikke konkrete planer om at genoptage serien. Men dukker den rette idé og de rette greb op, der videreudvikler serien og giver den fornyet relevans, er tankeeksperimentet da sjovt.« »Vi er bevidste om, at krimien er en stærk genre, og vi er begejstrede for at vores seneste skud på stammen, Bedrag III, også synes at falde i både seernes og anmeldernes smag. Vi er altid på udkig efter originale historier, der er relevante og vedkommende for danskerne.«