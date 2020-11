Tidligere på måneden blev det meldt ud, at Johnny Depp trak sig fra rollen som Gellert Grindelwald i filmserien om 'Fantastic Beasts'. Og derefter startede rygterne.

For kan det måske være, at Danmarks helt egen superstjerne, Mads Mikkelsen, skulle afløse Johnny Depp som den karakteristiske skurk? Det reagerer den danske Hannibal-skuespiller nu selv på.

Overfor mediet IGN.com lyder det fra stjernen, at han ikke er blevet kontaktet endnu.

»Det er kun på rygtebasis lige nu. Så jeg ved kun, så meget som I gør ud fra, hvad man kan læse i aviserne. Så jeg venter på telefonopkaldet,« siger han til mediet.

Efter Johnny Depp i retten er blevet dømt til at kunne kaldes 'hustrumishandler', er han blevet taget fra rollen som Gellert Grindelwald. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Efter Johnny Depp i retten er blevet dømt til at kunne kaldes 'hustrumishandler', er han blevet taget fra rollen som Gellert Grindelwald. Foto: TOBY MELVILLE

Ifølge filmmediet Deadline, så er Mikkelsen ellers instruktør David Yates' bedste bud på en erstatning for Hollywood-stjernen Johnny Depp i 'Fantastic Beasts 3'.

Johnny Depp blev taget af filmen efter at have været igennem en skandale med sin tidligere kone, Amber Heard.

Parret har sendt beskyldninger om overfald, vold og utroskab frem og tilbage, og derefter blev det vurderet i en engelsk retssag, at medier godt må betegne Depp som en 'hustrumishandler'.

Noget, stjernen ellers havde forsøgt at sætte en stopper for, da den engelske tabloide avis The Sun havde omtalt ham som netop det i en overskrift.

Efter dommen valgte filmselskabet bag filmene, Waner Bros., at trække Johnny Depp fra rollen. Og det er her, at danskeren kommer ind i billedet.

Onsdag 18. november skulle Mads Mikkelsen have været på den røde løber i forbindelse med gallapremieren på den nye Anders Thomas Jensen-film 'Retfærdighedens ryttere', som han selv er med i. Men dér dukkede han ikke op.

Fra pr-selskabet bag arrangementet, Have, lød det, at stjernen netop nu er i udlandet.

»Mads er pt. i karantæne i udlandet i forbindelse med opstart til en ny filmrolle. Vi kan ikke bekræfte, hvad det er for et projekt,« oplyser Have Kommunikation til B.T.

Mads Mikkelsen har flere gange spillet betydelige roller i udlandet. Han spillede blandt andet den menneskekødsfortærende Hannibal Lecter i serien 'Hannibal', der er opkaldt efter hovedrollen.