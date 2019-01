53-årige Mads Mikkelsen er aktuel i den nye Netflix-film Polar om en næsten uovervindelig lejemorder, der bliver jaget vildt.

I filmen har den danske stjerne også en heftig sexscene, som i den grad var en prøvelse.

»I den her scene var det ekstra hårdt, for det var pissekoldt. Det var virkelig mega koldt. Så der var flere grunde til, at vi gerne ville have noget tøj på igen rigtig hurtigt bagefter,« griner Mads Mikkelsen, da B.T. taler med ham på en telefon fra New York.

I den pågældende scene har Mads Mikkelsen sex med en ung, smuk kvinde i en bjælkehytte midt ude i en skov.

Mads Mikkelsen spiller lejemorderen The Black Kaiser i Netflix-filmen 'Polar'. Foto: Netflix

Og selvom der var tale om en stor Netflix-produktion, og selvom Mads Mikkelsen vel efterhånden er det, man må betragte som en superstjerne, ja, så var der altså ikke gjort noget for at gøre netop den scene ekstra behagelig.

»Det er filmet i Toronto, og der var minus 20 grader, da vi filmede den scene. Og det hus, vi er i, er smukt bygget, men det er ikke isoleret, og der var ikke varme i det,« forklarer Mads Mikkelsen.

Skuespilleren vedkender sig da også, at lige præcis sexscenerne faktisk ikke er noget, han finder specielt spændende at lave.

»Det ser ikke sådan ud, når man ser mig i den scene, men det er jo faktisk super mærkeligt at lave sådan nogle scener, der er ikke noget cool eller fedt ved det. Men man skal skynde sig at blive meget trygge ved hinanden, så vi kan grine af det sammen, og så på en eller anden måde få det overstået,« siger Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen er i øjeblikket aktuel i både 'Polar' og filmen 'Arctic'. Foto: ANGELA WEISS

Gennem karrieren har han efterhånden lavet en del sexscener, og han har da også mærket, hvordan der med tiden er blevet indført langt klarere regler for, hvordan den type scener, der kan være grænseoverskridende for skuespillerne, skal udføres.

»Der er også kommet en masse regler til Danmark nu om, hvordan man skal gøre det her, og med god grund. Det er ikke altid kun kvinden, der føler det ubehageligt, det kan også være manden. I Danmark, de gange jeg har været med, har vi været gode til at få hinanden til at være trygge. Man aftaler ligesom: Hvad er det, vi gør, hvor langt går vi, og hvornår siger vi stop,« forklarer skuespilleren.

Han understreger, hvor vigtigt det er, at man taler om tingene forud for en scene, for både mænd og kvinder kan føle et vist pres.

»Hvis man ikke siger det højt, kan man godt føle sig meget presset i sådan nogle situationer. Bestemt hvis man er en ung skuespillerinde eller mand. Derfor er der regler, og det er jo fornuftigt,« siger Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen spiller over for 'High School Musical'-stjernen Vanessa Hudgens i 'Polar'. Foto: Netflix

Den 53-årige danske skuespiller har de seneste år primært været at finde i udenlandske produktioner, og selvom han får mange tilbud, så var Polar, der er baseret på en tegneserie, en helt særlig mulighed.

Mads Mikkelsen er nemlig selv en stor tegneseriefan.

»Det kan da godt være, man får en del tilbud, men 99,9 procent af det er dræbende gentagelser af noget, vi har set før, bare i dårligere versioner, men det her var anderledes. Jeg elsker grafiske noveller og tegneserier, og jeg synes, det var en vild udfordring,« siger Mads Mikkelsen.

Polar har premiere på Netflix den 25. januar.