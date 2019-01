Mads Mikkelsen er Danmarks ubetinget største internationale filmstjerne, og de seneste mange år har han primært lavet udenlandske projekter, som nu hvor han er aktuel i Netflix-filmen Polar.

Men den danske verdensstjerne er slet ikke færdig med Danmark.

»Skal vi ikke gøre det på dansk for en gangs skyld? Nu må vi se, om jeg kan huske mit danske, eller om jeg laver en Gitte Stallone på dig,« griner Mads Mikkelsen med henvisning til den form for dansk, der har en vis amerikansk accent over sig.

B.T. fanger verdensstjernen over telefonen fra New York, og allerede en time inden interviewet ringer en amerikansk pressemand for at sikre sig, at der er tale om det korrekte telefonnummer.

Mads Mikkelsen spiller lejemorderen The Black Kaiser i Netflix-filmen 'Polar'. Foto: Netflix Vis mere Mads Mikkelsen spiller lejemorderen The Black Kaiser i Netflix-filmen 'Polar'. Foto: Netflix

Tingene er unægteligt noget anderledes, når man laver en stor Netflix-film, men Mads Mikkelsen har, trods sin indledende joke, naturligvis ikke glemt hverken sit modersmål eller land.

»Jeg har filmet én dag i USA i alle de amerikanske ting, jeg har lavet. Alt andet er blevet lavet i Tjekkiet, Rumænien eller London, så der er ikke så meget at hente for mig i USA arbejdsmæssigt, så jeg har min base i Danmark,« siger Mads Mikkelsen.

Sidst den 53-årige skuespiller lavede et dansk projekt var i 2015, da han medvirkede i Mænd og Høns, og tilbage i 2012 medvirkede han i Thomas Vinterbergs kæmpesucces Jagten.

Filmen indbragte Mads Mikkelsen prisen for bedste mandlige hovedrolle ved filmfestivalen i Cannes.

Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg under filmfestivalen i Cannes med filmen Jagten i 2012. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg under filmfestivalen i Cannes med filmen Jagten i 2012. Foto: LOIC VENANCE

Det er da heller ikke sådan, at skuespilleren er færdig med danske projekter, men det er sjældent, han har fået gode tilbud.

»Mange af dem, jeg har arbejdet med, er rykket til udlandet og laver ting med meget store navne, så det er en naturlig ting, der er sket, og der har ikke været frygtelig mange tilbud fra Danmark. Og dem, der har været, har ikke været specielt interessant,« siger Mads Mikkelsen.

Skuespilleren understreger dog, at han er meget åben over for danske projekter, og i særdeleshed hvis hans gamle makker Thomas Vinterberg slår på tråden.

»Hvis Thomas (Vinterberg, red.) hiver mig hjem, så kommer jeg hjem lige på stedet, det er der ingen tvivl om,« lyder det fra Mads Mikkelsen.

Hvilken Mads Mikkelsen-film er din favorit?

B.T. har tidligere i januar talt med filminstruktør Thomas Vinterberg, hvor han afslørede, at han de næste 10 år vil fokusere på at skrive sine egne film og eventuelt tv-serier på dansk. Og her var han heller ikke bleg for at indrømme, at Mads Mikkelsen var i tankerne.

»Jeg vil da gerne prøve at hjælpe med at få Mads til at lave nogle danske film igen,« sagde Thomas Vinterberg til B.T tidligere på måneden.

Mads Mikkelsen har de seneste mange måneder holdt fri, og hvad 2019 byder på, vil han ikke helt løfte sløret for. Alligevel hinter den danske skuespiller dog, at et samarbejde mellem ham og Thomas Vinterberg nok godt kunne blive til noget meget snart.

»Der er et par ting på tapetet, ikke noget, der er bekræftet endnu, men jeg er da klar over, at Thomas (Vinterberg, red.) måske ringer lige om lidt, og det glæder jeg mig rigtig meget til,« lyder det kryptisk fra Mads Mikkelsen.