53-årige Mads Mikkelsen har siden sin rolle som Bond-skurken Le Chifre i 2006 indtaget den internationale scene, og i dag er han Danmarks største filmstjerne i udlandet.

Men selvom han har spillet over for verdensstjerner i store Hollywood-film, så er Mads Mikkelsens tilværelse langt fra så glamourøs, som man måske skulle tro.

»Folk tænker måske, jeg går rundt og laver highfives med alle mulige stjerner, og at Rihanna og jeg er bedste venner, men det er vi sgu ikke,« griner Mads Mikkelsen.

B.T. møder den danske skuespiller i en suite på hotel Skt. Petri i det indre København, og selvom Mads Mikkelsens liv i dag ofte indebærer fine hoteller og røde løbere, så er det ikke det, der fylder.

»Det glamourøse er en promille af det, vi laver som skuespillere, det er nærmest ikke-eksisterende i vores verden. Jeg bruger væsentligt mere tid på at fryse i 16 timer, spise lortemad og så tage hjem og sove,« siger han med henvisning til sin nye film Arctic, der er optaget på Island.

Mads Mikkelsen har selv betegnet filmen som sit hårdeste projekt nogensinde. Og det forstår man godt. I Arctic spiller skuespilleren en mand, der strander alene midt ude i det barske, islandske snelandskab og skal kæmpe for overlevelse.

Filmen har et væld af smukke scener, men vejret var bestemt heller ikke kun en ven. Når filmholdet åbnede bildøre i vinden, knækkede de af og forsvandt ned ad bjergsiden, og skuespilleren måtte også selv lide en hel del.

»Jeg tabte mig rigtig meget, men det var ikke noget, jeg havde ønsket. Det skete bare, der var ingen vej uden om det, for alt det overskydende røg med det samme, og så kører man jo på fedtdepoterne. Jeg tror, jeg tabte mig en syv-otte kilo, hvilket jo er ret meget for mig,« fortæller Mads Mikkelsen.

Han oplevede hurtigt, at både krop og sind var fuldkommen drænet for energi, for med flere optagedage på 16 timer eller mere, var der ikke altid tid eller lyst til at spise nok.

»Det var fysisk mega, mega hårdt. Der gik ikke lang tid, før der var fuldstændig tomt i tanken, og det var lidt overraskende, hvor hurtigt det går. Jeg var fuldstændig fysisk og mentalt udmattet, vi var ved at knække på det,« forklarer Mads Mikkelsen.

Under optagelserne var skuespilleren også ofte helt alene flere kilometer ude på isen for at få de perfekte billeder i kassen.

Som forberedelse kunne Mads Mikkelsen godt finde på at forsvinde for sig selv for at være helt alene, og det er noget, skuespilleren altid har holdt af. At forsvinde lidt fra det hele.

»Jeg er kommet i tanke om, at jeg faktisk som barn rigtig tit opsøgte at være alene. Jeg var fem-syv år og kunne godt gå dybt ind i en skov med en dolk uden at vide, hvor jeg var. Jeg syntes bare, det var mega spændende at vide, at hvis jeg bliver stående her, så finder de mig ikke,« fortæller Mads Mikkelsen og tilføjer:

»Ikke fordi jeg skulle væk fra noget, eller det kan man jo altid spørge en psykolog om, men noget befriende i tanken om at forsvinde og være betydningsløs.«

I dag er Mads Mikkelsen dog langtfra uden betydning. Han har fans i hele verden, men generelt prøver den 53-årige skuespiller ikke at tænke for meget på sig selv som en stjerne.

Han kan dog godt forstå dem, der lader sig rive med og sætter ham op på en piedestal, for det gør skuespilleren også selv med andre. Bare ikke dem inden for hans eget fag.

»Jeg bliver starstruck, når jeg møder sportsstjerner, og der har jeg ikke helt fundet ud af, at de også bare er rigtige mennesker. Sådan er det faktisk med de fleste drenge, jeg kender i den her branche, de går fuldstændig i stå, når de ser sportsstjerner,« griner Mads Mikkelsen

»Sådan er jeg også, er du sindssyg. Jeg mødte Usain Bolt for halvandet år siden, og det var simpelthen så dumt. Jeg lignede nok en af dem, der også kommer op til mig nogle gange,« griner Mads Mikkelsen og lyser helt op, da snakken falder på sport.

En anden ting, der får skuespilleren til at bryde ud i et stort smil, er, når snakken falder på familien.

Mads Mikkelsens storebror Lars Mikkelsen vandt sidste år en Emmy for sin rolle i Herrens Veje, og den slags kan ikke undgå at gøre broderen stolt.

»Jeg er enormt stolt, det er meget rørende at se, at man kan komme fra det her lille land, og hvis man har talent, bliver det opdaget derovre, og så fiser han lige over og snupper sådan en guldpokal, det er super blæret,« siger Mads Mikkelsen.

Og mens Mikkelsen-familien i høj grad er præget af skuespillere, har Mads Mikkelsens egne børn dog ingen planer i den retning.

»Ingen af mine børn har den lyst og ambition. Min datter var med i noget, fordi nogle, vi kendte, skulle bruge en pige, og hun syntes, det var meget sjovt, men så var det vist heller ikke sjovere. Men hun var helt vildt skøn, jeg elskede hende. Det var en Oscar. Min søn har også lavet en lille ting, og han skulle også have en Oscar,« griner skuespilleren

Arctic havde dansk premiere 31. januar.