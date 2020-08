I mange år troede Peter Kjeldgaard, at han skulle være kriminel hele sit liv. At han ikke duede til andet.

Efter et utal af domme blev han klogere. Han fandt ud af, at han havde talent for andet end vold, indbrud og narko.

Det talent ruller han ud i TV3-programmet 'Hell's Kitchen', der har premiere onsdag aften. I programmet skal han forsøge at kokkerere sig til en sejr i Jakob Mielckes køkken.

At han skulle ende med at stå netop dér, havde han dog ikke regnet med. Faktisk bevægede han sig allerede tidligt i livet ud på en noget anden vej.

31-årige Peter håber, at seerne vil tage godt imod ham.

»Det startede nok i syvende klasse, hvor jeg fik nok. Jeg havde altid været den flabede gut, der fik tæsk, og mine søskende blev mobbet, så jeg åd lorten og smadrede alle dem, der havde smadret mig og mine søskende.«

»Men jeg stoppede ikke dér. Jeg fortsatte. Jeg tænkte, det var fedt, at folk var bange for mig. At de havde respekt for mig,« fortæller han.

Volden foregik ikke kun i skolegården. Han begyndte at hænge ud foran en tatovør i Aalborg, og her stiftede han nye – tvivlsomme – bekendtskaber.

Men ikke desto mindre bekendtskaber, der bekræftede ham i, at han havde en plads her i verden.

»Alle andre sagde, at jeg var kropumulig og uopdragen – at jeg aldrig ville blive til noget. Men så begyndte jeg at gå med nogle, der lavede kriminalitet, og jeg fik at vide, at jeg var god til det, og at jeg kunne lave mange penge.«

Peter Kjeldgaard fortsatte sit voldsorgie. Han begik indbrud og involverede sig i narko. Han tog også selv stoffer. Som 16-årig fik han sin første dom.

»Da jeg fik min første plet på straffeattesten, fik jeg at vide, at mit liv var ødelagt, og at jeg aldrig ville få arbejde. Det troede jeg jo på, så jeg kunne ligeså godt fortsætte med at være kriminel.«

Dommen var da også kun den første af mange.

Jakob Mielcke lægger ingen fingre i mellem i første afsnit af programmet. Her ses han og Peter.

»Min straffeattest er satme lang.«

»Jeg har været inde og sidde tre gange. Og så har jeg haft fodlænke på tre-fire-fem gange,« fortæller den i dag 31-årige mand.

På et tidspunkt fandt Peter Kjeldgaard en kæreste. Hun prøvede at banke fornuft ind i hovedet på ham. Uden held. Men da han i 2013 blev prøveløsladt efter endnu en dom, skete der noget.

»Da jeg kom ud, blev jeg fuldstændig knust, da jeg så min kæreste. Hun havde tabt sig helt vildt – nok 13 kilo. Jeg havde skadet hende.«

»Det gik mig meget på, så jeg tænkte, at der skulle ske noget andet.«

Peter Kjeldgaard besluttede, at han ville væk fra kriminaliteten. Ændre sit liv. Og gennem kommunen fik han et prøvejob i et køkken. Jobbet blev skelsættende.

»Jeg fandt ud af, at det var sgu noget, jeg kunne finde ud af. Jeg lagde al min tid i madlavningen.«

»Efter et halvt år spurgte jeg, om jeg ikke måtte komme i lære. Det måtte jeg gerne, sagde de, hvis jeg altså stoppede med at være kriminel.«

Jeg tror, min passion for mad handler om, at netop mad var min billet væk fra kriminalitet 31-årige Peter fra 'Hell's Kitchen'

Det indvilligede han i, fortæller han. Og da kæresten kort tid efter fortalte, at de ventede sig en lille pige, var beslutningen endeligt truffet.

Peter Kjeldgaard blev i 2018 uddannet kok med et 10-tal og en sølvmedalje. Siden har han haft job som både kok og køkkenchef, og i dag er han køkkenchef på et badehotel i Skagen.

»Det, du kan gøre for folk gennem mad, er helt ubeskriveligt for mig. Det betyder alt for mig at lave mad. Jeg bruger 80 procent i køkkenet og de sidste 20 på familien. Jeg kan ikke slippe det. Jeg tænker på mad konstant.«

»Jeg tror, min passion for mad handler om, at netop mad var min billet væk fra kriminalitet.«

Kriminaliteten har han lagt bag sig, fortæller han, men tilføjer også, at han i øjeblikket venter på at skulle for landsretten i en indbrudssag.

Indbruddet blev begået i 2016 i en lejlighed nær hans hjem, og han er allerede blevet dømt i byretten. Men han nægter sig skyldig og har derfor anket.

De tidligere domme står han dog ved og taler åbent om. Nu også hos B.T.

»Det er jo, som det er. Jeg har gjort tingene. Men selverkendelse er en stor ting i min verden. Jeg vil ikke løbe væk fra det.«

Jakob Mielcke er vært på programmet, hvor deltagerne skal forsøge at kokkerere sig til sejren.

Han planlægger da også, at netop hans fortid skal spille en rolle, hvis hans store drøm om at åbne et sted selv en dag går i opfyldelse.

»Når jeg selv får restaurant, vil jeg hjælpe de unge mennesker, der har fået en plet på straffeattesten og tror, at hele deres liv er ødelagt. For det er det ikke.«

»Man behøver ikke være en idiot hele sit liv.«

'Hell's Kitchen' kan ses på TV3 og Viaplay hver onsdag klokken 20.