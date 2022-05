Det blev til et yderst dramatisk exit for deltageren Aslak Skjøth i 'Alene i vildmarken', da han i finaleafsluttet besvimede to gange og i sidste ende blev trukket ud af lægen.

En lille tekstboks fortalte seerne, at han var blevet ramt af akut nyresvigt og derfor var indlagt i hele tre dage.

Men hvordan går det så for den 60-årige direktør i dag?

»Der er ingen men overhovedet. Det er back in business, det kan man roligt sige. Det var træls, men når det så er sagt, så har jeg det godt,« fortæller han til B.T.

Der var mange tårer i programmet fra Aslak Skjøth og datteren Rikke, som han deltog sammen med, da det stod klart, at de ikke fik lov til at fortsætte.

Men da de dagen efter fik informationen om, at Aslak var ramt af akut nyresvigt, satte det lægens beslutning i perspektiv.

»Det retfærdiggjorde afgørelsen lidt mere, hvis man kan sige det sådan. Men derude havde jeg min overvejelse om, hvorvidt jeg skulle sige det, eller om vi skulle have ventet en dag eller to mere,« fortæller han.

Ifølge Aslak Skjøth er nyresvigtet formentlig opstået som en kombination af aktivitet og ikke nok væsketilførsel, selvom det ellers var noget, han var meget opmærksom på i vildmarken, hvor de på forhånd var blevet instrueret i at få mindst tre liter vand om dagen.

Og selvom Aslak Skjøth og datteren var ganske aktive i vildmarken med masser af projekter til deres 'hjem', mener han ikke, at han har presset sig selv for hårdt.

»Nej, det synes jeg slet ikke. Slappede vi mere af deroppe, så sked vi sgu i bukserne, havde jeg nær sagt. Vi gik stille og roligt og tulrede med vores opgaver.«

Selvom far og datter ikke fik sejren med hjem, fik de opbygget er forhold, som de ikke tidligere har haft. Og det er noget, som de vil holde fast i og bygge videre på, her efter de er kommet hjem.

»Vi har et helt unikt forhold til hinanden nu. Og det vil vi blive ved med at have i al evighed. Og det var en del af vores tilgang til at deltage. Det kan godt være, vi ikke vandt programmet, men vi vandt på alle andre parametre,« siger Aslak Skjøth til B.T.