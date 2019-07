'De unge mødre'-deltageren og manden har nydt den første tid som nybagte forældre.

Det var en lykkelig Sandra Leonhard Sommer, der onsdag i sidste uge blev mor for anden gang, da hun fødte en sund og rask datter dagen før termin.

'Klokken 04:42 den 10/7 kom vores lille prinsesse endelig til verden med en kampvægt på 2995 gram og 50 cm lang. Vi er overlykkelige, men meget trætte,' skrev den nybagte mor på Instagram.

Nu åbner hun over for Realityportalen mere op omkring fødslen, der gik bedre, end hun havde turdet håbe på, fordi det havde været en hård omgang, da hun blev mor første gang.

»Fødslen gik over alle forventninger. Jeg har haft en virkelig god oplevelse, som jeg ville ønske, jeg havde haft første gang. Det tog knap 16 timer, til hun var ude,« fortæller Sandra og fortsætter:

»Første gang var et helvede uden lige. Jeg lå i 42 timer, uden han ville ud. Jeg kunne ikke være i smerterne, og jeg var ikke selv med mentalt. Denne gang kunne jeg være i det og var med hele vejen.«

»Min mand var en kæmpe støtte, og vi klarede hele forløbet sammen. Samt alle mine ønsker blev opfyldt af mine søde jordemødre.«

Har drømt om at få en Merle

Den nyfødte datter har fået navnet Merle, og det er et navn, parret har haft på plads længe.

»Tilbage i år 2017, hvor vi drømte om at blive forældre, snakkede vi navne. Vi var begge to helt vilde med navnet Merle, så hvis vi fik en pige, var navnet bestemt. Så selvom jeg ikke var gravid dengang, gik vi og snakkede og drømte om at få en Merle. Jeg havde læst, at man kunne hedde Merle og blev helt forelsket i navnet, og det gjorde Martin også,« siger Sandra.

Nu har Martin og Sandra så endelig fået en Merle i familien, og de første dage har det været ren lykke.

»Vi har det alle enormt godt, og trods det kun er fem dage siden, er jeg godt på benene igen. Hun er den dejligste og nemmeste lille pige. Vi er enormt lykkelige alle sammen,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Kl. 04:42 den 10/7 kom vores lille prinsesse endelig til verden. en kampvægt på 2995 gram og 50 cm lang. vi er over lykkelige, men meget trætte. . @martin.l.sommer Et opslag delt af ♡Sandra L. Sommer ♡ (@sandras_verden) den 10. Jul, 2019 kl. 11.47 PDT

Vis dette opslag på Instagram Sikke mange lykkeønskninger vi har fået. tusind tak for hver og en. Vi er meget stolte af vores lill prinsesse. Mange har spurgt ind til hendes navn- det er Merle vores dejligste lille Merle. #Merle #prinsesse #minime #loveyou Et opslag delt af ♡Sandra L. Sommer ♡ (@sandras_verden) den 12. Jul, 2019 kl. 12.21 PDT

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.