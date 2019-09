Der er ingen tvivl om, at den tidligere paradiso flyver på en lyserød sky.

Kort før jul kunne den tidligere ‘Paradise Hotel’-babe fra sæson ni Nathja Pusle Borowiec, 31, afsløre, at hun har fundet sig en sød kæreste.

Nathja kunne fortælle, at de to mødte hinanden i starten af sidste år, og at der er ti år aldersforskel mellem dem, men derudover var hun meget hemmelighedsfuld omkring sin nye flamme. Et par måneder senere var hun dog klar til at vise ham frem og fortælle, at hendes nye kæreste hedder André Gudmandsen og arbejder med IT i Egmont.

Der er ingen tvivl om, at Nathja er meget lykkelig og efter knap et år sammen, kan hun konkludere, at hun er landet på helt rette hylde med André:

– Jeg fik jo en kæreste, og så blev jeg kærestekedelig. Ej, tiden gik pludselig meget stærkt, og da han har en søn, har jeg koncentreret mig om min lille familie. Jeg har snart etårsdag med min kæreste, og det er jo en dag, der skal fejres. For mig er han det, der betegner drømmemanden. Han har virkelig formået at være, hvad en god kæreste er, altså at man er trygge ved hinanden, og at der ikke er al den jalousi og al det drama, der nogle gange kan være i et forhold, fortæller en glad Nathja på sin blog og fortsætter:

– Det er så dejligt, at uanset hvad vi laver, så bliver der ikke sat spørgsmålstegn omkring noget. og vi behøver ikke at snakke i telefon hele tiden. Det er virkelig lige en mand for mig, som har formået at vise, at der også er andet end alt det dårlige i et forhold. Samtidigt har vi det bare helt sindsygt sjovt. Jeg tror virkelig ikke, at jeg har grinet så meget som i den tid, jeg bruger sammen med ham, og det er jo helt vildt dejligt. Samtidigt kan vi også bare slappe fuldstændig af, så jeg glæder mig bare til at se, hvad fremtiden bringer.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk