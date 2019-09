På bare to måneder er der sket en stor ændring med Linses hund Jytte.

Tilbage i april mistede Linse sin 11-årige muskelhund, Cino, til kræften.

Der var ingen tvivl om, at hun var i dyb sorg, men som et lille plaster på såret fik hun i starten af sommeren en ny hund, lille Taki, som hun hentede i Grækenland.

Allerede dengang kunne hun fortælle, at der var noget helt specielt mellem hende og Taki, men det har vist sig, at det ikke kun er hende, som Taki er speciel for:

»Det går så godt med Taki. Han har bragt så meget kærlighed med hjem til os – især til Jytte. Hun er blevet en helt ny hund, der ikke er sur på andre hunde længere. Før kunne hun godt være lidt vrissen, men det er helt forsvundet nu,« fortæller en glad Linse til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Jytte og Cino legede heller aldrig sammen, da han var for voldsom, og Jytte var på tålt ophold for ham, så de havde ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Taki og Jytte leger sammen to timer om dagen, så det er jo bare så dejligt. Så det har virkelig været godt for Jytte og mig at få Taki. Han har virkelig bragt meget kærlighed til familien.«

Se Linse i ‘Familien fra Bryggen’ torsdag klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.