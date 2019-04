'Landmand søger kærlighed'-deltageren bliver senere i år far for anden gang.

Lykken var stor hos Jørn Andersen, da han for 15 måneder siden blev far, da sønnen Emil kom til verden.

Og til oktober bliver lykken dobbelt så stor hos ‘Landmand søger kærlighed’-deltageren og hans forlovede, Carola Thomsen Schmidt.

Her bliver de nemlig forældre igen. Carola er 14 uger henne i sin graviditet, og midt i oktober bliver familien beriget med et ekstra medlem. Det fortæller en lykkelig Jørn til Realityportalen.

»Det er dejligt. Vi er så glade. Det var planlagt, så vi vidste det næsten med det samme, og vi blev da rigtig glade,« siger ‘Landmand søger kærlighed’-deltageren.

Vil ikke kende kønnet

Jørn, der til maj fylder 41, medvirkede i 2015-udgaven af ‘Landmand søger kærlighed’, hvor han blev kærester med Maria. Det forhold holdt dog ikke ved, men i starten af 2017 ramte kærligheden igen, da han fandt sammen med den syv år yngre Carola, som senere samme år flyttede ind på gården med sin nu ni-årige datter.

Kort efter var Jørn på knæ for Carola, der med det samme sagde ja, og i januar 2018 kom parrets første fælles barn så til verden. Og den første tid som forældre gået helt efter planen.

»Det er gået så godt. Han er et virkelig nemt barn. Han har heller ikke været syg eller noget, og han er nem at få i seng om aftenen. Så jeg sagde, at når det var så nemt med én, så kunne vi da også godt få en mere,« griner Jørn og fortæller, at så er det også slut.

»Det er nok den sidste. Carola har jo en datter i forvejen, og så har vi tre. Det er vi tilfredse med,« siger han.

Da sønnen Emil kom til verden, var kønnet en overraskelse helt frem til fødslen. Sådan ville parret gerne have det, og de følger samme fremgangsmåde ved denne graviditet.

»Det bliver helt lige som sidste gang. Vi vil ikke kende kønnet, for vi vil gerne overraskes. Det var næsten det bedste ved det hele sidste gang, så det gør vi igen,« fortæller Jørn.

