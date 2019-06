Tabita er rigtig glad for sit nye arbejde og sine nye kolleger.

De seneste uger har budt på en ny hverdag for Tabita Thinggard. ‘Ex on the Beach’-baben har nemlig fået job som piercer i Tattoo Art Gallery, og det er i den grad noget, hun nyder.

– Det er super sjovt og spændende. Jeg møder mange af mine dejlige følgere, der kommer og får lavet piercinger, siger hun til Realityportalen.

Tabita fortæller, at det var lidt ved at tilfælde, at muligheden opstod – og så skulle hun ikke tænke længe over det.

– Rasmus fra Tattoo Art Gallery var min sponsor af tatoveringer, og han manglede en piercer, og så tænkte jeg, at det kunne være vildt fedt at komme i gang med noget nyt og flytte til Sjælland, siger hun.

– København har virkelig mit hjerte med den alder, jeg har nu, så jeg var overdrevet lykkelig for, at muligheden bød sig med at jeg kunne komme herover og arbejde. Det er virkelig fedt at møde nye mennesker hver dag og høre deres historie, og hvad de syntes om det program, man har været med i.

Forelsket i kollegerne

Tabita startede for to uger siden og har stort set arbejdet hver dag. Hun fortæller, at hun selv har været med til at indrette lokalet, som hun er godt tilfreds med.

– Det er blevet rigtig flot med en lounge. Der er altid drikkevarer på køl og flotte omgivelser. Ja, det er blevet et meget præsentabelt sted, og jeg er så glad for, at det føles som mit, og jeg har sat mig eget præg på det med blå farver og blå velourpuder, siger hun.

Tabita er også rigtig glad for sine kolleger, og hun regner med, at hun skal arbejdet længe i salonen.

– Ja, jeg tænker, at min fremtid ligger her i shoppen. Jeg er forelsket i alle mine kolleger. Jeg regner med et kæmpe gangbang til julefrokosten i hvert fald, griner hun.

Arbejder på tøjkollektion

Det er dog ikke kun piercing, Tabita i øjeblikket har gang i.

– Vi arbejder på at lave noget sjovt merchandise i form af tøj, som er et brand. Jeg håber, at mine følgere vil tage godt imod det, for udover at pierce sidder jeg og leger med Photoshop, siger hun og fortsætter:

– Tøjet kommer til at afspejle mig som person. Noget af det giver mening, og noget andet vil bare være sjovt. Det har rigtig meget min egen vibe og indprint på det, så det er helt sikkert også noget, jeg selv kommer til at gå med.

Hun er allerede godt i gang med udviklingen af kollektionen.

– Vi har lavet noget tekst med savage og en pistol; vi har lavet to sakse – ligesom når piger laver saksen; vi har lavet en T-shirt, der skal være en tape rulle på som “sex tape”; og så har vi et design med en UFO, hvor der står spacy under, som jeg også tror, kommer til at blive rigtig god

– Det hele bliver megagodt! Det er jeg sikker på. Så er det spændende at se, hvor mange der kan lide mine sjove og mærkelige idéer.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.