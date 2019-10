Den unge mor lægger sig under kniven den 19. november, hvor hun skal have lavet større bryster.

Kamilla Skov skal i den næste måneds tid for alvor tælle ned og glæde sig til, at hun skal have lavet større bryster.

Det fortæller den unge mor i et opslag på Instagram, efter hun har været til forundersøgelse hos AK Nygart.

Til Realityportalen fortæller Kamilla, at operationen skal ske den 19. november, og hun forventer, at hun skal have mellem 400 og 500 milliliter i.

Det bliver et stort øjeblik for ‘De unge mødre’-deltageren, som i flere år har drømt om at få en brystforstørrende operation. Det skriver hun i sit opslag på Instagram.

'Jeg har ventet på det her øjeblik, siden jeg var 14. Ja, du læste rigtig … 14 år gammel. Der er sket nogle ting i mine teenageår, der har gjort at jeg bare ikke kunne forlige mig med mine bryster, og det er ikke blevet bedre, siden jeg fik børn,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg husker tydeligt en kommentar, jeg fik, da jeg engang var 16 år og sammen med en potentiel kæreste: »Fuck, du har jo ingen patter«. Nok ikke lige det, man vil høre under sex.'

»Jeg vil elske min krop«

Det er dog ikke den eneste episode, der har ramt den unge mor hårdt.

'Eller en af de utallige gange min eks var mig utro, og det altid var med kvinder, der havde meget større bryster end mig. Eller de gange, de tog screenshot af piger med kæmpe bryster. Så stod man der: »Hallooooo, hvad fanden laver du med mig så!?«'

'NEJ, DU! Nu er det sgu på tide, at jeg skal elske min krop, være lækker og have det godt! Og det GLÆDER JEG MIG TIL! Så fuck alle de drenge, der har været med til at ødelægge mit selvbillede fuldstændig. Jeg sender regningen til jer,' skriver hun.

