Et nygift ægtepar i en sofa. Den ene græder, mens den anden ikke synes at ænse de sårede følelser.

Det er en af de mere opsigtsvækkende scener i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik', som ellers byder på masser af drama og overraskende drejninger.

Men at Anders Pilemand reagerer som han gør, da Luna Elmkjær bryder sammen - eller vælger ikke at reagere - det er helt bevidst forklarer han til B.T.

Men lad os først opsummere dramaet.

På bryllupsrejsen går det pludselig skævt mellem Anders og Luna, da han afslører, at han aldrig har været så vild med hende, som det kunne synes. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere På bryllupsrejsen går det pludselig skævt mellem Anders og Luna, da han afslører, at han aldrig har været så vild med hende, som det kunne synes. Foto: Snowman Productions ApS

Siden 52-årige Anders Pilemand og 51-årige Luna Elmkjær sagde ja til hinanden i første afsnit af DRs populære datingprogram, uden nogensinde at have mødt hinanden før, har det modne par åbent haft svært ved at holde fingrene fra hinanden.

Indtil Anders Pilemand i torsdagens afsnit, under deres bryllupsrejse, indrømmer over for sin hustru, at han hele tiden har tvivlet på deres forhold. Luna Elmkjær mener, at Anders Pilemand har løjet og holdt hende for nar. Han mener til gengæld, at følelserne var ægte i starten, men siden langsomt er forduftet.

Det hele kulminerer i den opsigtsvækkende scene i hotellets gårdhave, hvor Luna Elmkjær sidder og græder, mens Anders Pilemand sidder med sin telefon og ikke synes at ænse sin knuste hustru.

Og Anders Pilemand ved godt, at den kan virke stærk på seerne.

Havde du set dramaet komme?

»Der er den her sekvens, hvor vi sidder i sofaen, og hun sidder og snøfter. Og nu har hun jo mikrofon på, så det virker værre, end det er. Og den scene gør også ondt på mig. Men grunden til at jeg ignorerer hende er, at jeg har en fornemmelse af - og det kan jeg jo ikke være helt sikker på - men at hun enten ville bryde sammen eller eksplodere på en eller anden måde, så det er helt bevidst,« forklarer han.

»Jeg sad på telefonen og tjekkede nogle ting om en tur, vi skulle på, og jeg tror umiddelbart heller ikke, hun var interesseret i, at jeg kom hen og trøstede hende.«

Luna Elmkjær mener dog ikke, at det umiddelbart var den bedste reaktion. Med tydelig sarkasme i stemmen fortæller hun til B.T.:

»Han er et godt menneske, så han ignorerer mig kun for min egen skyld, siger han. Alle siger, at Anders er så rar, men det får jeg så ikke lov at opleve.«