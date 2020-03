Da 'Luksusfælden's eksperter tirsdag forlod Kia og Jacob i deres lejlighed i Søborg, var det med store forhåbninger om, at parret inden for to år og to måneder ville være gældfri og klar til at spare op. Spare op til at få deres drømme og mål opfyldt.

Skæbnen har dog villet, at parret allerede nu har fået den største drøm af dem alle opfyldt.

»Det er super dejligt. Det er alt, hvad vi har kunnet ønske os, så jeg har intet at indvende,« fortæller Kia, da B.T. tirsdag fanger hende over telefonen.

Hun og resten af familien er nemlig flyttet i et toplanshus i Hadsund. Her er der fem værelser, to store stuer, et stort køkken og badeværelse. Og så er der en have, hvorfra Jacob kan grille. Alt i alt perfekt, lyder det fra Kia.

»Jeg er sindssygt glad, har fået mere ro i kroppen, og børnene har fået hver deres værelse.«

Parret bor til leje i huset, og flytningen har betydet, at de nu er gået 2500 ned i husleje. Da muligheden for at flytte i hus bød sig, var Kia da også klar med det samme, fortæller hun.

Jacob skulle dog lige tænke lidt mere over det. Huset ligger nemlig i Jylland. Til sidst sagde han dog ja.

»Det er tættere på min familie, så vi får også mere hjælp til at passe børnene. Det er skønt at være tilbage,« slår Kia fast.

Den ringe økonomi var opslidende for Kia og Jacobs forhold. I dag har de det langt bedre, fortæller Kia, der takker ekspterne for hjælpen. Foto: Nent Group Vis mere Den ringe økonomi var opslidende for Kia og Jacobs forhold. I dag har de det langt bedre, fortæller Kia, der takker ekspterne for hjælpen. Foto: Nent Group

Flytningen har også betydet, at parret har måttet finde nye job. Men også det er faldet på plads.

Kia arbejder fortsat som souschef i en butik, og Jacob har fået job som servicetekniker, der passer underjordiske skraldespande. Jobskiftet har dog betydet, at parrets indtægt er skrumpet en del.

»Vi er næsten gået halvt ned, så det skulle vi også lige tænke lidt over. Men det kan godt løbe rundt.«

»Vi har måttet skære nærmest på hele budgettet, så der er ikke så mange fornøjelser. Men vi får stadig mad på bordet.«

41-årige Jacob og 30-årige Kia har i dag gjort på de sukkerholdige vaner, der kostede dem dyrt. Foto: Nent Group Vis mere 41-årige Jacob og 30-årige Kia har i dag gjort på de sukkerholdige vaner, der kostede dem dyrt. Foto: Nent Group

Parret har dog været villige til at give afkald på lidt hist og her for at kunne flytte fra deres lejlighed i Søborg.

»Vi havde tre børn på ét værelse, og det var ikke muligt at få et barn mere under de forhold. Vi boede også på fjerde sal og savnede muligheden for at lukke børnene ud i en have - og også selv få noget frisk luft.«

At parret nu er endt, hvor de er, kan de takke eksperterne for, mener Kia. Selvom Jacob var skeptisk i forhold til at deltage i programmet, er både han og hustruen glade for, at der nu er styr på økonomien.

Faktisk er der så meget styr på det, at parret nu kun mangler at afdrage på et enkelt lån. Noget, der står i slående kontrast til den situation, de var i, da eksperterne ankom til deres hjem første gang.

Her skyldte de penge til 15 forskellige kreditorer. I alt lød deres gæld på 418.900 kroner. I dag er den nede på 75.000 kroner, og det har skabt plads til at se fremad og sætte nye mål - og drømme.

»Vi kunne godt tænke os en bil mere. Det er næste skridt,« lyder det fra Kia.

Først skal den sidste bid af gælden dog betales. Hun forventer, at hun og ægtemanden er gældfri om cirka et år. Når det sker, vil det åbne en dør til at få endnu en drøm opfyldt:

»Vi vil stadig gerne have endnu et barn. Vi vil bare gerne have sidste lån afviklet først, så vi må vente, til det er oppe og køre, før vi går i gang med det projekt.«