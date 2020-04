Da 'Luksusfældens' eksperter forlod Simon og Simone i tirsdagens afsnit af programmet, så fremtiden lys ud for parret fra Hillerød.

Men nu - et halvt år efter optagelserne - er situationen en helt anden for parret, der har valgt at gå fra hinanden. Skilsmissepapirerne blev sendt afsted i januar, og i starten af februar flyttede Simon ud.

29-årige Simone understreger, at bruddet i højere grad skyldtes stridigheder om byture og jalousi end den skrantende økonomi.

Sidstnævnte var dog også genstand for uenigheder, selvom 'Luksusfældens' eksperter, Kenneth Hansen og Carsten Linnemann, forsøgte at guide parrets økonomi på rette vej.

»Vi havde også småproblemer før. Jeg tror bare, jeg fik øjnene op for problemerne, og det hele blev for meget, efter eksperterne havde været der,« fortæller Simone og fortsætter:

»Vi så forskelligt på økonomien. Det tog meget hårdt på os, da ‘Luksusfældens’ eksperter var her, og jeg følte, at jeg tog det mere seriøst.«

Mens Simon sagtens kan nikke genkendende til, at byturene var medvirkende til at give forholdet dødsstødet, er han ikke helt enig i, at Simone tog økonomien mere seriøst.

»Jeg tror ikke, hun tog det mere seriøst. Men med alt det, der skete til slut i forholdet, tænkte jeg ikke så meget over pengene. Jeg tænkte mere over at redde forholdet, og så kunne vi tage os af økonomien bagefter,« fortæller han.

Simon og Simone blev gift i juli 2019. I januar 2020 sendte de skilsmissepapirerne afsted. Foto: Nent Group Vis mere Simon og Simone blev gift i juli 2019. I januar 2020 sendte de skilsmissepapirerne afsted. Foto: Nent Group

Det forliste forhold til side er parret dog tilfredse med deres deltagelse i 'Luksusfælden'.

»Det har givet mig et overblik over min økonomi, og jeg har ændret en masse vaner. Så jeg er alt i alt glad for at have været med,« fortæller Simone.

‘Luksusfældens’ eksperter lagde som bekendt et samlet budget for parret, og det har derfor også haft betydning for Simones økonomi, at hun og Simon ikke længere er sammen. Det betyder blandt andet, at hun lige nu ikke har penge til at betale sin gæld.

I programmet lyder det, at parret tilsammen skylder lige knap 700.000 kroner. Heraf er 523.000 kroner i Simones navn. Den gæld ser ikke ud til at blive mindre lige med det samme.

Parret fra Hillerød brugte over 10.000 kroner månedligt på mad. Foto: Nent Group Vis mere Parret fra Hillerød brugte over 10.000 kroner månedligt på mad. Foto: Nent Group

»Det har været lidt af et nederlag, men der er ikke noget at gøre lige nu.«

»Jeg har skrevet til mine kreditorer, at jeg gerne vil have sat afbetalingen på pause, til jeg finder et job. Det ville jeg ikke have gjort, før jeg mødte ‘Luksusfældens’ eksperter. Dér ville jeg bare have været ligeglad og lukket øjnene for det.«

Simone frygter ikke, at hun igen ender i den gamle, giftige spiral. Hun forsikrer om, at hun har taget eksperternes råd til sig og nu vil gøre sit for at komme på gælden til livs.

Det betyder også, at hun har droppet de mange restaurantbesøg. I stedet serverer hun hjemmelavet mad for sine børn, som også hjælper til.

»Det er hyggeligere, fordi jeg får et projekt sammen med børnene. Jeg føler, jeg er blevet en bedre mor af at lave ting med mine børn.«

Af og til får Simone og børnene selskab af Simon. De to er stadig venner. Det var dog den rette beslutning af gå hver til sit:

»Jeg er både blevet gladere og har fået mere overskud, fordi vi ikke skændes hele tiden. Men situationen er selvfølgelig ærgerlig,« siger Simone, og Simon er helt enig:

»Jeg synes, det er svært. Det er underligt, når man har været vant til at bo sammen.«