I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' møder man 25-årige Camilla og 24-årige Nis, der bor i en nyrenoveret lejlighed i Tønder.

Som nybagte forældre til sønnen Clay ønsker parret dog at få bedre styr på deres økonomi, for de bruger deres penge på slik og sodavand i stedet for at betale deres gæld.

Faktisk er Camilla og Nis' indkøbsvaner så usædvanlige, at det chokerer de to eksperter Kenneth Hansen og Sesilie Munk.

For udover at være på fornavn med pizzamanden, som parret besøger fem gange ugentligt, så er de også ekstremt hyppige kunder i det lokale supermarked.

»Det er ligesom om, I tager derned, når I skal spise morgenmad, frokost og aftensmad. I har været i supermarkedsbutikker intet mindre end 943 gange indenfor det seneste år. Det er tre gange om dagen – hver dag! Hvad fanden skal I nede i supermarkedet så mange gange i løbet af et år?« spørger Kenneth Hansen.

Men det stopper ikke med de mange besøg i supermarkedet og hos pizzamanden.

For Camilla og Nis handler endnu mere end det – de er nemlig også glade for grænsehandlen, der kun er en mindre køretur væk.

»116 gange det seneste år har i været afsted. Det seneste år har i brugt 16.000 kroner på grænsehandel,« understreger Sesilie Munk overfor parret, før hun pointerer, at det tilmed er på et år, hvor den tyske grænse har været lukket i lange perioder på grund af coronakrisen.

»Det er lidt voldsomt, når man ser det i det perspektiv,« indrømmer 25-årige Camilla.

»Så bare lige for at understrege, så handler I jo meget mere end de 943 gange om året,« måtte Kenneth Hansen fastslå.