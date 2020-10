27-årige Nicki elsker fodboldklubben Brøndby IF, Faxe Kondi, kanelgifler og cigaretter.

Faktisk elsker han ovenstående ting så højt, at han prioriterer dem over regninger. Ikke nok med det, låner han også penge for at få råd til sit store forbrug. Kviklån, privatlån, forbrugslån.

Månedligt bruger han 4.500 kroner på slik, cigaretter, fastfood og sodavand. Hvor meget det reelt er, bliver han konfronteret med, da 'Luksusfælden'-eksperterne i tirsdagens afsnit tropper op med den fysiske manifestering af hans forbrug.

Adskillige pizzaer er stablet ovenpå hinanden. Ved siden af dem ramme efter ramme med Nickis yndlingssodavand, Faxe Kondi. På dem ligger adskillige cigaretpakker side om side med to bjerge af slik og gifler.

Sådan ser fastfood, slik, sodavand og cigaretter for 4500 kroner ud. Foto: Nent Group Vis mere Sådan ser fastfood, slik, sodavand og cigaretter for 4500 kroner ud. Foto: Nent Group

»Det er skræmmende. Jeg havde slet ikke troet, at det var så vildt. Det føler jeg jo ikke selv. Heller ikke på min krop, For jeg er jo ung og frisk,« konstaterer han chokeret.

Han er ikke den eneste, der er chokeret. Det samme er hans mor, 60-årige Tove.

Hun har alene det seneste år lånt ham 34.500 kroner, fordi han har påstået, han ikke har haft råd til husleje.

»En lille hvid løgn,« som han kalder det.

Da Tove bliver konfronteret med sønnens diversepost, som ligger på 14.000 kroner, taber hun nærmest kæben.

»Hvad fanden er det, man?« spørger hun forundret til alle de penge, der er gået til kontanthævninger, tøj, fodbold og fornøjelse. »Fuldstændigt sindssygt« og »helt ude i hampen« får hun også fremstammet.

Selv om Tove har gjort sit for at hjælpe sønnen, har Nicki de seneste år opbygget sig en gæld på over en halv million kroner. Helt konkret skylder han 552.000 kroner væk.

Tove er noget chokeret over sønnens vanvittige forbrug. Foto: Nent Group Vis mere Tove er noget chokeret over sønnens vanvittige forbrug. Foto: Nent Group

Alligevel er det beskedent, hvor meget han afdrager på sine lån.

Som det ser ud ved eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz' ankomst, skal den unge mand ikke gøre sig forhåbninger om nogensinde at blive gældfri, hvis han fortsætter sit vilde forbrug.

Særligt ét køb undrer dem. Nicki har nemlig betalt 1.500 kroner for at få opkaldt en stjerne efter en kæreste. En sød gestus, han udførte for at glæde kæresten, fortæller han. Men han har ikke råd til den slags søde gestus.

»Jeg synes, det er hul i hovedet,« konstaterer mor Tove, før Kenneth Hansen bryder ind:

Nicki er chokeret over sit eget forbrug Foto: Nent Group Vis mere Nicki er chokeret over sit eget forbrug Foto: Nent Group

»Der må jeg give din mor ret. Det er, som at give resten af verden fingeren. Det er dine kreditorer, det er din mor, det er dine venner. Det er alle de mennesker, der holder af dig og gerne vil hjælpe dig. Du siger bare: 'Fuck jer!'«

Nicki er helt enig. Og nu vil han gøre noget ved problemet.

»Koste hvad det vil. Så kan det godt være, at jeg ligger og græder mig selv i søvn i et års tid, men så ved jeg, at jeg er på rette kurs mod meget bedre tider – specielt for mine børns skyld,« siger han, før Kenneth Hansen bryder ind:

»Men Nicki, det her kommer til at tage rigtig lang tid at rydde op i. Det er ikke noget, der er klaret på et år. På ingen måde.«