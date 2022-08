Lyt til artiklen

31-årige Natasja ønskede sig at blive 'sparket bagi', da hun meldte sig til 'Luksusfælden'.

For når man som fuldtidsmor og studerende på SU hver måned bruger 1700 kroner på falske negle og vipper, og samtidig brænder 3500 kroner af på shopping, så er der ikke mange penge tilbage til gældsafvikling.

Derfor havde Natasjas gæld vokset sig så stor, at gælden lød på hele 563.000 kroner.

Ikke desto mindre fik Natasja fra Faxe skåret 59.100 kroner af gælden, da eksperterne lagde vejen forbi.

Det var dog ikke det eneste, Natasja fik ud af det.

For da B.T. ringer til hende, fortæller hun også, at hun er blevet voksen.

»Mit selvbillede er blevet bedre. Jeg er blevet voksen nu, og mærker efter. Jeg lukker ikke sammen, når det gør ondt,« fortæller hun og uddyber

»Det er vigtigt at kunne se sig selv i øjnene. Lyver du for dig selv, kommer du ikke videre i livet.«

Natasja overholder også eksperternes budget, og arbejder sågar stadig på to forskellige job for at banke gælden ned. Og slut er det med at brænde penge af på vipper, negle og tøj.

»Jeg er også blevet korthåret og har ikke længere falske negle, extensions eller øjenvipper. Det er all natural. Men det kan også noget, har jeg fået at vide,« griner Natasja.

Faktisk går det overordnet godt for den sydsjællandske 'Luksusfælde'-deltager, der vinker de nye økonomiske rammer velkommen.

»Det var ikke svært (at overholde budgettet, red.). Jeg havde bare ikke overskuddet til at lægge et selv, da jeg synes det var uoverskueligt,« fortæller Natasja og løfter samtidig sløret for dét, der måske har undret mange seere.

I programmet bliver veninden Jennifer nemlig introduceret. De to havde et helt særligt bånd. Jennifer fik nemlig barn med faderen til Natasjas barn.

Men under optageforløbet blev Jennifer skiftet ud med en ny veninde.

»Når man finder ud af, at man ikke kan stole på folk, kan man ikke have dem tæt på. Men vores børn er halvbrødre, så vi ser da hinanden, selvom vi ikke deler personlige ting længere. Lad mig bare sig det sådan,« fortæller Natasja til B.T.