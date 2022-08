Lyt til artiklen

En SU-gæld på 363.000 kroner. 200.000 kroner til over ti forskellige kreditorer. Det er, hvad 31-årige Natasja må stå på mål for, da hun får besøg af 'Luksusfælden'.

16 år og otte måneder vil det tage hende at blive gældfri.

»Der begynder jeg at tude, fordi jeg først er gældfri om knap 17 år. Det er svært at håndtere,« forklarer hun.

Og da 'Luksusfældens' økonomiske ekspert Louise Fredbo-Nielsen spørger ind til, hvorfor hun ikke er så god med penge, åbner Natasja op.

Louise Fredbo-Nielsen forklarer, at det vil tage Natasja 16 år og otte måneder at blive gældfri. Foto: Nentgroup Vis mere Louise Fredbo-Nielsen forklarer, at det vil tage Natasja 16 år og otte måneder at blive gældfri. Foto: Nentgroup

»Jeg har altid følt, at der har manglet et eller andet. Jeg har haft en lidt hård barndom,« fortæller Natasja, der til daglig læser HF-enkeltfag.

Den 31-årige HF-studerende nemlig kommer fra en turbulent og hård barndom og drømmer om at blive socialrådgiver, så hun kan hjælpe andre unge mennesker på rette kurs. Samtidig kæmper hun for at kunne købe et hus, så hendes søn kan få en tryg og stabil opvækst.

Men for at det kan lade sig gøre, må Natasja få styr på sin privatøkonomi, og det betyder blandt andet, at det er slut med at bruge 1700 kroner på vipper og kunstige negle samt 3500 kroner på shopping om måneden.

»Det er jo ikke kun pengene. Det er lige så meget mig. Jeg skal arbejde lige så meget med mig selv,« fortæller hun sin veninde, Jennifer.

Eksperterne har bedt hende skrive sine følelser ned på et stykke papir i form at et motto, der skal op og hænge på væggen.

»Det er også en selvindsigt i, at jeg ikke behøver alt det lort (kunstige negle og vipper, red).«

Natasjas motto. Vis mere Natasjas motto.

»Jeg bruger jo penge, fordi jeg ikke har det godt med mig selv. Det er derfor, at jeg køber alt det her lort. Men det er altså svært at skulle skrive sine følelser ned på et stykke papir,« fortæller Natasja, og fortsætter:

»Jeg er rigtig, rigtig dårlig til følelser. Når jeg bruger penge på mig selv, så bliver jeg glad, fordi jeg føler, at jeg ser bedre udadtil. Det gør faktisk rigtig ondt,«

