I sæsonafslutningen af 'Luksusfælden' mødte man den 49-årige førtidspensionist Martin Kaltoft.

Han er soldaterveteran fra krigen i Kosovo, og han har haft sit at kæmpe med efter hjemsendelsen: angst, ensomhed, ptsd, ludomani, blodpropper.

»Jeg endte i en situation, hvor jeg røvkedede mig, da jeg kom hjem. Jeg savnede, at der skete noget. Og det, der skulle ske, kostede en del penge. Til sidst mistede jeg overblikket over det,« efterrationaliserer Martin Kaltoft over for B.T.

Derfor søgte han hjælp i 'Luksusfælden'.

Her fandt eksperterne Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen ud af, at knap halvdelen af Martin Kaltofts 1,5 millioner store gæld var forældet.

Desuden havde han i forvejen en større arbejdsskadeerstatning – som han har købt sit byhus i Rønne, sin Toyota Aygo og sin shelterplads for – og med »stort set resten« af den kunne han betale sin sidste kreditor ud.

Og da eksperterne formåede at barbere 470.000 kroner af gælden, er Martin Kaltoft i dag »fuldstændig gældfri«.

»Jeg burde jo bare sige, jeg var fuldstændig lykkelig over det, men jeg var på en eller anden måde i en lidt underlig følelsesmæssig situation, for jeg havde slet ikke turdet håbe på, det havde været en mulighed,« lyder det fra Martin Kaltoft.

Martin Kaltoft er passioneret magnetfisker - og nu også fuldstændig gældfri. Hans lykke afhænger dog mere af hobbyen end af 'Luksusfælden'-eksperterne, der lagde en plan, der fik udslettet alt hans gæld. Vis mere Martin Kaltoft er passioneret magnetfisker - og nu også fuldstændig gældfri. Hans lykke afhænger dog mere af hobbyen end af 'Luksusfælden'-eksperterne, der lagde en plan, der fik udslettet alt hans gæld.

Han er »bestemt tilfreds« med, at han fik løst sine økonomiske problemer i programmet.

»Men det er reelt ikke mit største problem, for det er angsten, ensomheden og ptsd'en. Men jeg håber, at det kan gøre mig i stand til at kæmpe lidt mere, i og med jeg ikke længere skal tage stilling til min økonomi hele tiden,« forklarer Martin Kaltoft.

Han har en veterangruppe på hjemstavnen Bornholm, som han mødes med jævnligt, hvor der er en »rigtig dygtig og behagelig« veterankoordinator, der har gjort god gavn.

Men den største hjælp har Martin Kaltoft fundet gennem sit magnetfiskeri.

»Der har jeg knyttet nogle venskaber, og jeg kan næsten ikke beskrive, hvor stort det er for mig. Jeg kommer mere ud. For angst og ensomhed er mine største problemer. De er ikke forsvundet, men for mig er det kæmpe stort, at jeg lige har været en uge i Jylland og magnetfiske med nogle venner, jeg har fået igennem det,« siger 'Luksusfælden'-deltageren.

Derfor er hans store mål at blive bedre socialt.

For han har ikke haft problemer med at overholde det budget, som eksperterne lagde for ham.

Han bruger eksempelvis ikke længere de sædvanlige knap 23.000 kroner om måneden på ting som friluftsgrej.

»Det gik ligesom op for mig, at jeg nok fik købt lidt mere, end der var brug for. Det var en øjenåbner,« fortæller Martin Kaltoft.

De 470.000 kroner, som 'Luksusfælden' sparede Martin for, er samtidig sæsonens næsthøjeste besparelse.

Sammenlagt har 'Luksusfælden' dermed haft sin mest succesfulde sæson nogensinde. Det er nemlig aldrig før lykkedes at spare deltagerne for så mange penge som i den 28. sæson – hele 3.270.400 kroner i gældsnedslag og rentebesparelser er det nemlig blevet til.