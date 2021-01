Mette Reissmann, Jan Swyrtz, Gustav Juul, Louise Frost, Kenneth Hansen og Carsten Linnemann …

De er blot nogle af navnene på den lange liste af eksperter i TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor de økonomisk kloge hoveder forsøger at hjælpe deltagerne med at få styr på deres ofte kaotiske økonomi.

Og den lange ekspertliste bliver nu endnu længere.

I den kommende sæson vil der nemlig være en helt ny ekspert med på holdet. Det oplyser TV3 i en pressemeddelse.

Louise Fredbo Nielsen er ny ekspert i 'Luksusfælden'. Foto: NENT Group/Thomas Dahl Vis mere Louise Fredbo Nielsen er ny ekspert i 'Luksusfælden'. Foto: NENT Group/Thomas Dahl

Den nye ekspert er den 36-årige fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen, der blandt andet er forfatter til bogen 'Sæt Kursen – Lær at investere på 8 uger’.

Hun vil dukke op i det femte afsnit af den nye sæson, som har premiere 9. februar.

»Jeg synes, at det er en gave, at jeg kan være med med til at give deltagerne en hjælpende hånd med at få styr på deres økonomi – for hvis der er rod i økonomien, er der mange andre ting, som man ikke kan overskue. At vi har styr på økonomien er fundamental for vores velbefindende,« siger Louise Fredbo-Nielsen.

Med snart 26 sæsoner på bagen, så er der vist efterhånden ingen tvivl om, at danskerne elsker at se folk forsøge at få styr på deres finansielle situation.

Her ses tre ud af de eksperter i sæson 26 af 'Luksusfælden', Sesilie Munk Stenderup, Kenneth Hansen og Louise Fredbo Nielsen. Foto: NENT Group/Thomas Dahl Vis mere Her ses tre ud af de eksperter i sæson 26 af 'Luksusfælden', Sesilie Munk Stenderup, Kenneth Hansen og Louise Fredbo Nielsen. Foto: NENT Group/Thomas Dahl

Louise Fredbo-Nielsen fortæller, at hun også selv tidligere har mødt udfordringer, når det kommer til sin egen økonomi, men at hun glæder sig til at vise, at det faktisk ikke er så svært, som nogle folk tror.

»Der er rigtig mange, der ikke tror på, at de kan finde ud af penge, tal og budgetter – mange, der tror, at de er for dumme til at have styr på det, og at man minimum skal gå i et mørkeblåt jakkesæt og arbejde i en bank for at kunne finde ud af penge,« siger hun og fortsætter:

»Det kender jeg alt til. På trods af en kandidatuddannelse fra CBS, har jeg i mange år følt mig som en idiot, når det kom til økonomi. Og jeg kender alt til følelsen af at være et sted, hvor man ikke føler, at man kan bunde. Men jeg ved også, at langt de fleste sagtens kan lære det, og dét budskab er vigtigt for mig at få ud.«

Hele ekspertholdet i den kommende sæson vil – udover Louise Fredbo Nielsen – bestå at Jan Swyrtz, Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup.